Euwax-Trends: Italienkrise - DAX vor dem Feiertag im Rückwärtsgang

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Nach dem überraschend schwungvollen Start in den Oktober geht es heute wieder zurück. Der DAX startet unter 12.300. Belastungsfaktor ist erneut die Schuldenkrise in Italien - es droht Abstufung der Bonität. Im Fokus auch die Autobauer nach dem Dieselgipfel.

Bei einer Absenkung der Bonität wäre es für Italien schwerer und teurer sich am Markt frisches Geld zu holen. Es droht möglicherweise eine ähnliche Schulden-/ Zinsenspirale wie seinerzeit in Griechenland. Aus diesem Grund sind die Anleger sehr zurückhaltend.

Der Euro fällt krachend in Richtung 1,14.

Die Vorgaben aus den USA sehen auf den ersten Blick gut aus. Allerdings sind die Tagesgewinne nach Börsenschluss in Euro deutlich abgeschmolzen. Rekordhochs wurden nicht erreicht. Trotz der Einigung auf ein neues nordamerikanisches Freihandelsabkommen.

Die Politik in Deutschland hat intensiv verhandelt um Diesel Fahrverbote in den Städten zu vermeiden. Was genau drin ist, in dem Paket muss noch analysiert werden. Möglicherweise ein Art Umwelttechnische Mogelpackung wie seinerzeit die Abwrackprämie. Also ein Mini-Konjunkturprogramm für die Autobauer.

ThyssenKrupp - Abstieg aus dem DAX?

Nach der geplanten Aufspaltung von ThyssenKrupp muss das Unternehmen wahrscheinlich den Dax verlassen. Die Marktkapitalisierung der neuen Unternehmen "Materials" und "Industrials" wird vermutlich zu gering sein, um nach den Börsenregeln einen Verbleib in der ersten Liga zu rechtfertigen. Dem sieht Thyssen allerdings gelassen entgegen. CEO Kerkhoff sagt, dass dies keine Auswirkung auf das Geschäft haben werde. "Beide Unternehmen können sich alleine besser entwickeln", sagte er. "Beide werden auch finanziell stärker sein."

Grenke Leasing: Läuft!

Es läuft rund beim IT-Vermieter Grenke Leasing. Vor allem das Neugeschäft ist stark und legt in den ersten drei Quartalen um knapp ein Viertel zu. Damit liegt der Wert am oberen Ende der Jahresprognose. Anders ausgedrückt: Die Wachstumsdynamik in der ersten Jahreshälfte hat sich im dritten Quartal fortgesetzt - sagt Grenke Leasing.

Grand City verlangt höhere Miete

Der Wohnungsvermieter Grand City Properties will nach Jahren des Wachsens durch Übernahmen nun stärker auf internen Anschub setzen. Der CEO sieht Nachholpotenzial beim Leerstand und bei den Mieten. Die Nettomieteinnahmen

EUWAX SENTIMENT

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit deutlichen Ausschlägen um die Null-Linie.

Anleger versuchen heute antizyklisch von der Pendelbewegung um 12.260 Punkte im Dax zu profitieren.

TRENDS IM HANDEL

nach Empfehlung gesucht

Calls auf Stamps.com

Knock-out Calls auf das Währungspaar Euro / USD werden heute überwiegend gekauft. Anleger gehen wohl davon aus, dass bei knapp 1,15 der Boden erreicht ist, und der Euro wieder stärker tendiert.

Nach einer Empfehlung werden Call Optionsscheine auf Stamps gekauft. Stamps.com ist eine amerikanische Firma, die Internet-basierte Versanddienste anbietet.