Euwax-Trends: Impfstoff-Aktie stürzt um 50% ab!

1. CureVac (WKN A2P71U ) Herber Rückschlag für CureVac: Wie am Morgen bekannt wurde, konnte bei einer Zwischenanalyse für den CureVac-Impfstoff lediglich eine „unzureichende“ Wirksamkeit von 47% festgestellt werden. Entsprechend geschockt reagierten die Anleger und schickten das Papier zu Handelsbeginn um rund 50% in den Keller. 2. BioNTech (WKN A2PSR2 ) Deutlich besser ergeht es dagegen den Papieren des CureVac-Konkurrenten BioNTech. Wie die BioNTech-Gründer verschiedenen Medien bestätigten, will das Unternehmen nach erfolgreicher Impfstoff-Produktion nun wieder vermehrt in das ursprüngliche Kerngeschäft zurückkehren und weiter an Impfstoffen für Krebserkrankungen forschen. BioNTech-Papiere legen rund 4% zu.

1. Faktor-Long-Zertifikat (WKN MA4YXT)

Ein Faktor-4x-Long-Zertifikat auf die Allianz wird von den Anlegern gekauft. Gestern verkündete der Versicherung eine zehnprozentige Beteiligung an American Towers Europe für 530 Millionen Euro. American Towers Europe betreibt Telekommunikations-Funktürme in Europa. Die Allianz-Aktie legt 1% auf 221,80 Euro zu.





2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Die häufigsten Preisfeststellungen im bisherigen Handelsverlauf finden in einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom statt. Unserem Händler liegen überwiegend Kauforders vor. Die Aktie der Deutschen Telekom notiert mit 17,64 Euro unverändert.





3. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA6TYF)

In Vorfeld der heutigen Hauptversammlung bei Varta steigen einige Derivateanleger in einen Knock-out-Call ein. Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 2,48 Euro je Aktie vor. Die Varta-Aktie kletterte am frühen Morgen bis auf ein neues 3-Monatshoch bei 141,40 Euro.



