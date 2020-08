Euwax-Trends: Hohe Umsätze bei drei DAX-Konzernen

Bei den Knock-out-Produkten wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Call (WKN MC9QKV) auf Aumann gekauft. Das deutsche Unternehmen stellt Fertigungslinien und Spezialmaschinen für elektrifizierte Antriebsstränge her und wird nächsten Freitag seinen Halbjahresbericht vorlegen. Bei 13,18 Euro klettert die Aumann-Aktie heute um 4,8%.



In Stuttgart kaufen die Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN DF08D7) auf den Chip- und Prozessorhersteller Nvidia. Bereits gestern wurde bei Nvidia ein Call-Optionsschein eines anderen Emittenten gekauft. Die Aktie notiert am Donnerstag mit 379,80 Euro gegenüber dem Vortagesschlusskurs rund 0,5% tiefer.



Auf das chinesische Internetunternehmen NetEase handeln die Derivateanleger in Stuttgart am Donnerstag einen Call-Optionsschein (WKN ML80SF). Unser Händler verzeichnet in dem Call eine Vielzahl an kleineren Kauforders. Die NetEase-Aktie notiert heute bei 410,60 Euro leicht schwächer.