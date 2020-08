Euwax-Trends: Hohe Umsätze bei Autowerten

Mit über 215 Preisfeststellungen bis zum Mittag steht ein Knock-out-Call (WKN CL9MZX) auf Gold ganz oben in der Gunst der Stuttgarter Anleger. Unser Händler verzeichnet in dem Call fast ausschließlich Kauforders. Der Preis für eine Feinunze Gold fällt heute bei 1.940 US-Dollar rund 0,7%.



Bei einem Call-Optionsschein (WKN KA5U98) auf den amerikanischen High-Tech-Konzern Adobe Systems nehmen die Anleger in Stuttgart anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne mit. In rund zwei Wochen wird Adobe neue Zahlen für sein drittes Quartal veröffentlichen. Bereits heute markierte die Aktie bei 446,30 Euro ein neues Allzeithoch.



Ein Call-Optionsschein (WKN VP3Z5Z) auf den Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus wird von den Derivateanlegern heute ebenfalls gekauft. Airbus beginnt derzeit die Verhandlungen mit den Gewerkschaften über den geplanten Stellenabbau. Allein in Deutschland stehen gegenwärtig über 5.000 Jobs auf der Kippe. Bei 69,41 Euro geht es für die Airbus-Aktie rund 1,7% gen Süden.