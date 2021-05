Euwax-Trends: Hebt Airbus bald wieder ab?

Der deutsche Leitindex startet rund 0,3% schwächer in den neuen Handelstag und notiert bei rund 15.400 Punkten. Am DAX-Ende notiert die Bayer-Aktie, die wegen laufender Glyphosat-Prozesse in den USA weiter nicht zur Ruhe kommt. Die Tagesgewinner im DAX sowie MDAX kommen derweil aus der Luftfahrtbranche.



1. Bayer (WKN BAY001)

Rückschlag für die Bayer AG: In den USA musste der Chemie-Konzern eine weitere Schlappe in laufenden Glyphosat-Prozessen hinnehmen. Wie ein US-Richter bekanntgab, wurde ein Vergleichsangebot des Konzerns in Höhe von 2 Milliarden Euro vom Gericht abgelehnt. Damit geht die Hängepartie für die Bayer-Aktionäre vorerst weiter. Die Papiere notieren mit 1,3% im Minus am DAX-Ende. Mehr über die Kursentwicklung der Bayer-Aktie erfahren Sie mit unserem brandneuen, bis 5 Jahre zurückreichenden Performance-Überblick direkt auf dem Factsheet der Bayer AG.



2. Vonovia (WKN A1ML7J)

Nach einem holprigen Wochenstart in Folge der Verkündung der Mega-Fusion mit der Deutsche Wohnen musste die Vonovia-Aktie rund 5% einbüßen und rutschte zeitweise unter die Marke von 50 Euro. Am Donnerstag kann sich die Aktie zunächst einmal wieder etwas erholen und notiert mit einem Plus von 2,4% über der 50-Euro-Marke.



3. Airbus (WKN 938914)

MDAX-Spitzenreiter ist am Donnerstag die Aktie des europäischen Luftfahrt-Riesen Airbus. Der Konzern kündigte heute an, ab 2023 mehr Maschinen vom Typ A320 und A220 zu produzieren als noch vor der Corona-Krise. Airbus-Chef Faury äußerte sich außerdem zum Pandemie-Geschehen optimistisch: „Die Luftfahrtbranche erholt sich langsam von der Covid19-Krise“. Die Airbus-Aktie notiert rund 6% höher.