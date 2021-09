Euwax Trends: Hängepartie an den Märkten geht weiter

1. Deutsche Lufthansa

Wie bereits in den letzten Tagen werden auch heute die Papiere der Lufthansa sowie deren Bezugsrechte äußerst rege gehandelt. Beide verlieren aktuell weiter an Wert.



2. BioNTech

Im Plus notieren hingegen die Papiere von BioNTech. Die Aktie des Mainzer Impfstoff-Herstellers kann zum Mittag unter hohen Umsätzen rund 1,3% zulegen.



3. Bayer

Auf der Gewinnerseite notieren auch die Papiere des Leverkusener Chemie- und Pharma-Riesen Bayer. Die Aktie verliert am Vormittag rund 0,1%. Mit rund 47 Euro notiert die Aktie kurz vor Abschluss des dritten Jahresquartals lediglich auf dem Niveau vom Jahresanfang.