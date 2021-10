Euwax Trends: Greift Daimler nach den Sternen?

Willkommen im Oktober! Der DAX legt zum Start des letzten Jahresquartals aber erstmal den Rückwärtsgang ein und rutscht mit einem Minus von 0,7% auf unter 15.200 Punkte. Schwache Vorgaben aus Übersee scheinen den Leitindex zu belasten. Im Fokus der Anleger steht derweil vor allem ein Automobilkonzern, der heute eine neue Ära in seiner Unternehmensgeschichte einläuten könnte.



1. Daimler

Unter sehr hohen Umsätzen auf dem Stuttgarter Börsenparkett notieren zum Mittag die Papiere der Daimler AG rund 0,4% fester. Das Unternehmen lädt heute zu einer außerordentlichen Hauptversammlung, auf der die Aktionäre den geplanten Aufspaltungsplänen des Vorstands zustimmen sollen. In Zukunft will Daimler die Truck-Sparte abspalten und somit eine jeweils fokussiertere Ausrichtung auf die zwei Geschäftsbereiche der PKW und LKW setzen. Mehr Infos zur Aufspaltung erfahren Sie in unserem Aktien weekly.



2. Deutsche Post

Analog zum schwachen Gesamtmarkt verlieren am Freitag die Papiere der Deutschen Post rund 0,1%. Damit setzt die Aktie ihren Abwärtstrend der letzten Tage weiter fort und entfernen sich vorerst auch von ihren Hochs bei über 60 Euro.



3. Covestro

Gleich zwei Analysten-Einschätzungen gab es am Morgen für die Papiere des Chemie-Konzerns Covestro. Während dieDeutsche Bank Covestro zum Kauf empfahl, stuften die Analysten der UBS die Aktie lediglich als haltenswert ein. Covestro-Papiere verlieren zum Mittag rund 2%.