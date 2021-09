Euwax Trends: Gewinnmitnahmen auf breiter Front

1. Deutsche Post

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Dienstag die Aktie der Deutschen Post. Die Papiere verlieren rund 2% und setzen somit ihren Abwärtstrend der letzten Tage fort. Unlängst legte der amerikanische Konkurrent FedEx Zahlen vor und enttäuschte Anleger mit einer nach unten korrigierten Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr.



2. BioNTech

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart verlieren auch die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech rund 2,9%. Zeitweise rutschte die Aktie auf ein Niveau von rund 250 Euro und damit so tief wie seit gut zwei Monaten nicht mehr. Auch die Analysten scheinen ihr aktuell nicht viel mehr zuzutrauen und stufen das Papier mehrheitlich (zu 58%) als haltenswert ein.



3. Daimler

Unter den wenigen Gewinnern im DAX notieren einige Autowerte wie Daimler, BMW und Co. Die höchsten Umsätze im Bereich der Auto-Aktien verzeichnen unsere Händler aktuell in Papieren der Daimler AG. Die Aktie gewinnt rund 1,2%. Am Freitag lädt Daimler zur außerordentlichen Hauptversammlung, auf der über die geplante Aufspaltung des Konzern entschieden werden soll.