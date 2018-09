Euwax-Trends: Gerücht: ThysenKrupp will sich aufspalten

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Zunächst war die Stimmung mau nach der Zinserhöhung der Fed. Vor allem Banktitel sind unter Druck. Deutsche Verbraucher bleiben in Kauflaune. Für Aufregung sorgt die Meldung: Thyssen will sich aufspalten - der Dax dreht ins Plus

Diese Meldung lässt den Kurs der ThyssenKrupp Aktie deutlich anspringen und zieht den Dax nach schwachem Handel am Vormittag ins Plus. Die Leitzinserhöhung der Fed ist dagegen ein Bremser: Für Verstimmung könnte auch gesorgt haben, dass US-Präsident Donald Trump die Zinserhöhung erneut kritisierte. Mit seiner permanenten Kritik motiviert Donald Trump die Fed eher dazu, ihre Unabhängigkeit in Form weiterer Zinsschritte unter Beweis zu stellen, sagen Experten.

ThyssenKrupp will sich aufspalten

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp bastelt angeblich an seiner Aufspaltung, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Aktionäre von Thyssenkrupp sollen Anteile der neuen Gesellschaft erhalten, auf die dann Sparten wie Anlagen- und Schiffbau, Aufzüge oder das Komponentengeschäft übergehen. Thyssenkrupp will eine Minderheitsbeteiligung behalten. Die Aktien sprangen um knapp sieben Prozent an. ThyssenKrupp sei "eine der interessantesten Restrukturierungs-Stories" überhaupt an den Börsen, entsprechend ausgeprägt sei nun die Euphorie von Anlegern, so ein Händler.

Konsumenten bleiben in Kauflaune

Die Konsumenten in Deutschland lassen sich von Unsicherheiten wie Brexit, Handelskrieg oder Berliner Dauerkrise nicht beeindrucken. Die Verbraucherstimmung in Deutschland entwickelt sich weiter positiv. Trotz politischer Turbulenzen steigen Konjunktur- und Einkommensoptimismus. Vor allem der Arbeitsmarkt ist in sehr guter Verfassung – das gibt Sicherheit und beruhigt die Konsumenten.

Lufthansa "Reduce"

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 22,50 auf 19,30 Euro gesenkt. Mehr Freizeit- statt Geschäftsreisen dürften im Airline-Sektor im dritten Quartal zu einer schwächeren Umsatzentwicklung geführt haben, so die Erläuterung.

Für den Winterflugplan erwarten die Analysten steigende Kapazitäten und weiter steigende Treibstoffkosten. Billigflieger-Aktien haben in der ersten Jahreshälfte besser abgeschnitten als die von so genannten Netzwerk-Fluggesellschaften.

Aktuelle Einschränkung: Der für Freitag geplante Streik bei Ryanair dürfte noch größer ausfallen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die in Deutschland beschäftigten Piloten des Billigfliegers zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Zuvor hatten schon die Flugbegleiter des irischen Konzerns in Spanien, Portugal, Italien, Holland und Belgien einen Streik angekündigt.

H&M kommt bei Umbau weiter voran

Der schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) macht beim Konzernumbau weiter Fortschritte. Das Unternehmen krempelt seine Logistik um, was den Gewinn belastet. Der Textilhändler hat im dritten Quartal (bis 31. August) unterm Strich rund 3,1 Milliarden schwedische Kronen (299 Millionen Euro) Gewinn erzielt, etwa 18 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Anleger zeigten sich trotzdem überzeugt vom Kurs des Unternehmens.

EUWAX SENTIMENT

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit überschaubaren Ausschlägen um die Null-Linie. Anleger versuchen heute antizyklisch von der Pendelbewegung im Dax zu profitieren.

TRENDS IM HANDEL

nach Empfehlung gesucht Puts auf Euro/Dollar

Knock-out Puts auf Euro/Dollar werden nach einer Empfehlung gekauft. Anleger rechnen überwiegend mit schwächeren Euro Kursen.

Auch bei der Lufthansa sind Anleger überwiegend skeptisch: Put Optionsscheine auf die Airline werden gekauft.