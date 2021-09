Euwax Trends: Fitness-Aktien geht die Puste aus

1. Lufthansa

Weiterhin äußerst rege gehandelt werden die Lufthansa-Aktien und Bezugsrechte. Alleine in den Bezugsrechten fanden im Verlauf des Vormittags weit über 250 Preisfeststellungen statt. Beide Papiere geben leicht nach.



2. Adidas

Zu den größten Verlierern im DAX gehören derweil die beiden Sportartikel-Hersteller adidas und Puma. Beide Aktien verlieren zeitweise über 3%. Gestern veröffentlichte der amerikanische Platzhirsch Nike seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Aufgrund von coronabedingten Fabrikschließungen in Vietnam musste der Konzern aus Oregon seine Umsatzsprognose fürs laufende Geschäftsjahr nach unten korrigieren. Nike-Papiere büßen rund 4% ein.



3. SAP

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist derweil der Software-Riese SAP. Für die Aktie des Konzerns geht es in einem schwachen Marktumfeld um rund 1,2% bergab. Wie verschiedene Medien berichten, scheint der Umbau des Produktportolios der Walldorfer für Frust bei Kunden sorgen. Die SAP-Aktie befindet sich seit einigen Monaten in einer Konsolidierungsphase und hinkt auch in der Kursentwicklung seit Jahresbeginn hinter den Konkurrenten Salesforce und Oracle hinterher.