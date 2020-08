Euwax-Trends: Daimler empfohlen - Post übertrifft Erwartungen

Bei einem Plus von 2,5% auf knapp 41 Euro ist die Daimler-Aktie heute der meistgehandelte Wert der Stuttgarter Anleger. Zugute kommt Daimler dabei eine Analyse des Bankhaus Metzler. Sie stufen die Aktie gleich doppelt auf „Buy“ hoch und heben das Kursziel auf 45 Euro an. Positiv erwähnt wird explizit die Marschrichtung des neuen Managements um Ola Källenius.



Umsatzspitzenreiter ist am Mittwoch in Stuttgart hingegen die Aktie des Elektroauto-Batterieherstellers Samsung SDI, die um 10,3% klettert. So wurden im Elektro-Pioniermarkt Norwegen jüngsten Daten zufolge im Juli im Vergleich zum Vorjahr 27% mehr Elektroautos verkauft. In Italien stiegen die Verkäufe indessen um 178%, in Spanien gar um 214%.



Deutschen Post schieben die Aktie des DAX-Konzerns unter hohen Umsätzen in Stuttgart heute 3,3% an. Während der Umsatz der Deutschen Post im zweiten Quartal um 3% stieg, kletterte der operative Gewinn um 18,6%. Damit übertraf die Deutsche Post die Erwartungen der Analysten und gab an, dass sich vor allem die starke Entwicklung des Bereichs E-Commerce positiv auf das Geschäft auswirke.