Euwax-Trends: DAX startet fulminant!

Herzlich willkommen: Ab sofort gehört Delivery Hero dem DAX an – und der klettert bis zum Mittag bei einem Plus von 2,4% deutlich über die Marke von 13.000 Punkten. Alle DAX-Konzerne liegen dabei im positiven Bereich.

Als meistgehandelter Wert in Stuttgart gewinnt die BioNTech-Aktie heute 6,2%. Im Rennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus droht dabei Konkurrenz aus Großbritannien: Berichten zufolge will Präsident Trump dem Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford noch vor den Wahlen Anfang November eine Genehmigung erteilen.



CureVac legt als einer der meistgehandelten Werte in Stuttgart heute weitere 3,4% zu. Manche Marktbeobachter äußern sich inzwischen jedoch skeptisch gegenüber den steigenden Kursen der Biotech-Aktien. Man sei bald am Höhepunkt der Faszination, so das Analysehaus Jefferies, das bereits Parallelen zum Marihuana-Boom vor zwei Jahren sieht.



Siemens-Aktie, die 2,6% auf knapp 119 Euro zulegt. Erst Ende letzter Woche hatten die Analysten der Privatbank Berenberg Siemens mit einem Kursziel von 140 Euro zum Kauf empfohlen. So habe das Coronavirus weltweit den Anstoß für nachhaltig höhere Investitionen in Energieeffizienz und Automatisierungslösungen gegeben.



Euwax Sentiment

Der Privatanlegerindex



Zum Wochenstart agieren die Stuttgarter Derivateanleger antizyklisch zur DAX-Entwicklung. Während der deutsche Leitindex die Marke von 13.000 Punkten knackte, trauen die Anleger dem Braten wohl nicht und schicken den Euwax Sentiment bei Werten von bis zu -60 Punkten in den Keller.



Anlegertrends

Anleger setzen auf Delivery Hero



Auf den amerikanischen Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister Visa tauschen viele Anleger in Stuttgart heute ihre Positionen in Call-Optionsscheinen. Auf der Verkaufsseite steht ein Call (WKN MC9PMX) mit einer Laufzeit bis zum 19.03.2021 und einem Basispreis von 207,50 US-Dollar. Dafür steigen die Anleger in einen länger laufenden Call (WKN MC5R9D) mit einem niedrigeren Basispreis von 180 US-Dollar ein. Bei rund 174 Euro bewegt sich die Visa-Aktie heute kaum von der Stelle.



Auch heute wird in Stuttgart ein Call-Optionsschein (WKN HZ6ZVE) auf Apple von den Anlegern gekauft. Aktionäre, die heute Apple-Aktien im Depot halten, erhalten zum 31. August drei zusätzliche Aktien eingebucht. Für die Apple-Aktie geht es bei 430 Euro und einem Plus von 1,6% erneut auf ein Allzeithoch.



Anscheinend nehmen die Stuttgarter Derivateanleger den DAX-Aufstieg von Delivery Hero zum Anlass, in einen Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf den Essenslieferanten zu investieren. Unser Händler verzeichnet hier fast ausschließlich Käufer. Mit einem Basispreis von 115 Euro und einer Laufzeit bis 19.03.2021 liegt der Optionsschein aus dem Geld.



Disclaimer



Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.