Euwax Trends: DAX startet freundlich in die Woche

1. Lufthansa

Äußerst rege werden auch zu Wochenbeginn die Papiere der Lufthansa und vor allem die dazugehörigen Bezugsrechte auf die Airline gehandelt. Beide Papiere können am Vormittag deutlich zulegen.



2. Daimler

Umsatzspitzenreiter in Stuttgart ist indes der schwäbische Automobilkonzern Daimler. Für die Aktie des Konzern mit dem Stern geht es unter hohen Umsätzen um rund 2,3% bergauf. Analysten von Goldman Sachs setzen Daimler am Morgen auf die „Conviction Buy List“.



3. Vonovia

Am meisten profitieren vom gestrigen Wahlausgang aber offensichtlich die Papiere des Wohnungsgiganten Vonovia. Die Aktie setzt sich mit einem Plus von 4,2% an die DAX-Spitze. Eine Rot-Grün-Rote Mehrheit auf Bundesebene hätte für die Bochumer wohl starken Gegenwind bedeutet – im Rot-Grün-Rot-regierten Berlin stimmten gestern jedoch eine Mehrheit der Wähler für die Enteignung großer Wohnungskonzerne.