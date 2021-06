Euwax-Trends: CureVac-Aktie vor Comeback?

1. Knock-out-Call Orsted (WKN MC97JQ)

In einem Knock-out-Call auf das dänische Energieunternehmen Orsted steigen die Anleger ein. Orsted zählt seit drei Jahren zu dem nachhaltigsten Energieunternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei knapp über 50 Milliarden Euro. Die Orsted-Aktie notiert 0,50% schwächer bei 120,10 Euro.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf The Trade Desk (WKN MC2VN4)

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf The Trade Desk wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. The Trade Desk stellt Werbeeinkäufern eine globale Technologieplattform zur Verfügung. Im letzten Quartal stieg der Umsatz von 160,7 Millionen US-Dollar auf 219,8 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Aktie legt 1,61% auf 52,61 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA2RJ7)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden in einem Call-Optionsschein auf NVIDIA statt. Unser Händler führt überwiegend Verkaufsorders aus. Anscheinend nehmen die Anleger die aufgelaufenen Gewinne der letzten Tage mit. NVIDIA erreichte im frühen Handel bei 639,50 Euro ein neues All-Time-High.