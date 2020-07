Nach der gestrigen Bewegungsarmut beträgt die Handelsspanne beim DAX am Dienstag wieder gut 200 Punkte – mit rund 12.800 Punkten findet sich der deutsche Leitindex am Mittag allerdings eher am unteren Ende wieder. An positiven wie negativen Impulsen dürfte es diese Woche eigentlich nicht mangeln: Neben vielerorts steigenden Corona-Fallzahlen stehen auch dutzende Quartalszahlen auf dem Programm, darunter morgen früh die Deutsche Bank und BASF.

Die mit Abstand am häufigsten gehandelte Aktie in Stuttgart ist heute mit einem Plus von 4,2% BioNTech. In der Nacht auf Dienstag hatte das Mainzer Unternehmen angekündigt, eine globale Impfstoff-Studie in rund 120 Studienzentren mit bis zu 30.000 Teilnehmern durchzuführen. Bei einem erfolgreichen Verlauf der Studie könnte für den Wirkstoff bereits im Oktober ein Zulassungsverfahren beantragt werden.



Hohe Umsätze sind am Dienstag in Stuttgart auch bei der Daimler-Aktie zu verzeichnen, die 0,9% auf 39,70 Euro abgibt. Nach den kürzlich vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hoben die Analysten von Jefferies gestern das Kursziel von 46 auf 48 Euro an und stufen Daimler weiterhin mit „Buy“ ein. Die Stabilisierung der Bilanz und der Quartalsbericht seien ermutigend gewesen, so die Analysten.



Nel ASA-Aktie, die bis zum Mittag 4,4% einbüßt. Proton Energy Systems, eine 100-prozentige Tochter von Nel ASA in den USA, bekommt vom dortigen Energieministerium einen Zuschuss in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar. Damit soll die Entwicklung fortschrittlicher Komponenten und Methoden für kostengünstigen Wasserstoff aus Elektrolyse gefördert werden.