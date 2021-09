Euwax Trends: Bringt Milliarden-IPO Musik für's Depot?

1. Allianz

Deutlich erholt zeigen sich am Dienstagvormittag die Papiere des Versicherungsriesen Allianz. Auch das Münchener Finanzunternehmen hat dem wankenden chinesischen Immobilien-Koloss Evergrande Milliardenfinanzierungen gewährt. Für Investoren bleibt nun die Frage, ob die investierten Milliarden an die Allianz zurückgezahlt werden. Im Raum steht auch die Möglichkeit, die Gläubiger mit Immobilien aus dem Bestand der Chinesen zu bezahlen. Heute zeigen sich Allianz-Papiere immerhin um rund 1,6% erholt.



2. Volkswagen

Unter hohen Umsätzen geht es auch für die Aktie des Volkswagen-Konzerns um rund 2,7% bergauf. Für die Wolfsburger stellt China einer der wichtigsten Absatzmärkte dar. Eine wirtschaftliche Krise in Folge einer möglichen Schieflage von Evergrande könnte somit auch den Autobauer schwer treffen.



3. Universal Music

Herzlich Willkommen an der Börse, Universal Music! Heute wird der Vivendi-Sprössling zum ersten Mal an der Börse gehandelt. Der Musik-Gigant hält die Rechte an vielen bekannten Titeln – darunter denen von Lady Gaga und Taylor Swift. Zum Handelsstart konnte die Aktie stolze 40% über dem Ausgabepreis in den Handel gehen. Mit einer Marktkapitalisierung von jenseits der 40 Milliarden Euro ist es der größte Börsengang Europas.