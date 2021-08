Euwax-Trends: BioNTech mehr wert als Daimler

1. Bayer (WKN BAY001)

Vor dem Wochenende klettert die Bayer-Aktie als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 1,9%. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gestern äußerten sich inzwischen einige Analysten: Während Goldman Sachs, JP Morgan, Bernstein Research und die Analysten von Berenberg Bayer weiter zum Kauf empfehlen, stufen Barclays und Warburg Research die Aktie neutral ein.



2. Allianz (WKN 840400)

Viele Orders erhalten unsere Händler auch bei der Allianz, die bis zum Mittag rund 0,9% zulegt. Im zweiten Quartal konnte der Versicherer seinen Quartalsüberschuss um rund 46% auf 2,2 Milliarden Euro steigern. Zudem führt die Allianz ihre Aktienrückkäufe wieder fort und will bis Ende des Jahres Papiere im Wert von 750 Millionen Euro aufkaufen.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Zum Ende einer turbulenten und rekordreichen Handelswoche wird die BioNTech-Aktie auch am Freitag weiter rege gehandelt. Bis zum Mittag büßt sie leicht auf 340 Euro ein, notiert auf Wochensicht aber nach wie vor 30% im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 82 Milliarden Euro wird BioNTech damit höher bewertet als Daimler.



