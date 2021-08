Euwax-Trends: BioNTech-Aktie jetzt über 300 Euro

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Als meistgehandelter Wert in Stuttgart geht es für die BioNTech-Aktie heute weitere 2,6% bergauf. Damit knacken die Papiere des Mainzer Biotech-Unternehmens erstmals die Marke von 300 Euro. Zum Vergleich: Noch im Februar 2020 kostete eine BioNTech-Aktie weniger als 30 Euro.



2. Allianz (WKN 840400)

Hohe Umsätze verzeichnet heute in Stuttgart auch die Allianz-Aktie, die rund 0,9% auf 191,80 Euro abgibt – und damit auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten fällt. Anlässlich der Untersuchung des US-Justizministeriums senkten die Analysten der UBS das Kursziel für die Allianz nun von 244 auf 226 Euro – empfehlen sie aber weiter zum Kauf. Sie rechnen im bisher erwarteten Ergebnis der Allianz für 2021 mit Belastungen von rund 28%.



3. TeamViewer (WKN A2YN90)

Den zweiten Tag in Folge sorgen die Anleger in Stuttgart bei der TeamViewer-Aktie für viele Orders. Bei einem Minus von 3% fallen die Papiere des Softwareunternehmens auf rund 25,40 Euro. Gestern legte TeamViewer Zahlen fürs zweite Quartal vor – und enttäuschte Anleger mit einem Gewinn von 14,7 Millionen Euro, der damit gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte zurückging.