Euwax-Trends: Begeisterung bei Nel ASA

Nicht nur die Aktie von Salesforce, sondern auch ein Call-Optionsschein (WKN MC9PQ3) wird heute in Stuttgart häufig gehandelt. Scheinbar nehmen die Anleger hier die aufgelaufenen Gewinne mit: Unser Händler verzeichnet fast ausschließlich Verkaufsorders. Bei einem Plus von 13,2% steigt die Salesforce-Aktie nach den beeindruckenden Quartalszahlen auf ein neues Allzeithoch.



Auch bei Apple trennen sich die Stuttgarter Anleger heute von einem Call-Optionsschein (WKN MC987T). Anscheinend nehmen die Anleger auch hier die aufgelaufenen Gewinne mit. Seit Bekanntgabe der Quartalszahlen Ende Juli hat sich die Aktie um beinahe 20% verteuert, auch heute legt Apple rund 1,3% auf 427 Euro zu.



Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger heute einen Call (WKN MC73EJ) auf Covestro. Der Konzern, der um seinen Platz im DAX bangen muss, überzeugte die Analysten jüngst mit optimistischen Aussagen zum dritten Quartal. So erhole sich die Nachfrage in allen für das Geschäft relevanten Branchen. Die Covestro-Aktie notiert im heutigen Handel mit 40,71 Euro unverändert.