Euwax Trends: Bären übernehmen im DAX das Zepter

1. Knock-out-Call auf BASF

Nicht nur die Aktie der BASF wird heute in Stuttgart rege gehandelt – auch ein Knock-out-Call auf den Chemie-Konzern zählt am Donnerstag zu den meistgehandelten verbrieften Derivaten. Während die Derivateanleger den Call kaufen, notiert die Aktie zum Mittag rund 1,5% leichter.



2. Call-Optionsschein auf BioNTech

Wie bereits gestern führen unsere Händler bei einen Call-Optionsschein auf BioNTech auch heute viele Kauforders aus. Die BioNTech-Aktie notiert derweil bei 282 Euro 0,8% im Minus.



3. Call-Optionsschein auf ASML

Ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern zeigt sich an der Euwax hingegen in einem Call-Optionsschein auf den europäischen Chip-Riesen ASML. Die Aktie des weltweit größten Anbieters von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie konnte seit Jahresbeginn rund 83% zulegen. Heute verliert die ASML-Aktie 1% und notiert bei rund 723 Euro.