Euwax-Trends: BASF und Deutsche Bank kämpfen mit Verlusten

Die Flaute hält vorerst an: Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bewegt sich der DAX bis zum Mittag 16 Punkte nach unten. Nachdem auch diverse Quartalszahlen der DAX-Konzerne ein gemischtes Bild abgaben und wenig Impulse lieferten, richtet sich der Blick der Anleger nun auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend.

Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart trägt die BASF mit einem Minus von 4% zur Wochenmitte die rote Laterne im DAX. Der Chemiekonzern hatte am Morgen verkündet, wegen der anhaltend hohen Unsicherheiten weiterhin keine Prognose für das Jahr 2020 abzugeben – und auch im laufenden dritten Quartal rechnet BASF nicht mit einer nennenswerten Verbesserung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern.



Das zweitgrößte Minus im DAX fährt bis zum Mittag die Aktie der Deutschen Bank ein, die als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart 3,5% verliert. Den am Morgen vorgelegten Zahlen zufolge erlitt die Deutsche Bank im zweiten Quartal unter dem Strich einen Verlust von 77 Millionen Euro. Dank dem Investmentbanking konnte vor Steuern jedoch ein Gewinn von 158 Millionen Euro erzielt werden.



SAP-Aktie handeln die Stuttgarter Anleger mit einem Zuwachs von 1,7% auf 139,50 Euro heute rege. In den letzten Tagen hatten sich die Analysten mit ihren angehobenen Kurszielen regelrecht überboten: Während die Credit Suisse das Kursziel für SAP auf 157 Euro anhob, erhöhte das Analysehaus Jefferies das Kursziel auf 161 Euro – noch getoppt von Goldman Sachs, die bei SAP nun ein Kursziel von 165 Euro angeben.