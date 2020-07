Euwax-Trends: Anlegern vergeht Lust auf Reisebranche

Zum Start in die neue Börsenwoche bewegt sich der DAX kaum vom Fleck: Bis zum Mittag klettert der deutsche Leitindex um rund 0,3% auf 12.880 Punkte – trotz des positiv ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex. Mit dem dritten Anstieg in Folge auf 90,5 Punkte übertraf der Index die Prognosen. Dieser Wert deutet auf eine weitere Erholung der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten hin.

Auch heute ist BioNTech mit einem Plus von 5,7% in der Gunst der Anleger ganz vorne mit dabei. Noch in diesem Monat will das Mainzer Unternehmen eine klinische Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie zu einem möglichen Corona-Impfstoff aufsetzen. Bereits im Oktober könnte dann ein Zulassungsverfahren beantragt werden.



Angesichts weltweit steigender Corona-Infektionszahlen vergeht den Anlegern wohl die Lust auf die TUI-Aktie, die in Stuttgart als einer der meistgehandelten Werte um 12% fällt. Der britische Unternehmensteil des TUI-Konzerns stornierte bereits alle Urlaube auf dem spanischen Festland, nachdem Großbritannien eine Quarantäne für Rückkehrer ankündigte. Mit nun 3,29 Euro nähert sich TUI wieder dem März-Tiefstand von 2,44 Euro an.



Lufthansa-Aktie zu spüren, die 5,6% abgibt. Neben der Quarantäne für Urlaubsrückkehrer in Großbritannien sehen die Analysten von JPMorgan noch zwei weitere Belastungen für die Airline-Branche: den neuerlichen Anstieg an Infektionen in Europa sowie den drastischen Rückgang an Passagieren beim Konkurrenten Ryanair.