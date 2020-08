Euwax-Trends: Amazon, Telekom & BioNTech im Fokus

Bei den verbrieften Derivaten handeln die Stuttgarter Derivateanleger heute vor allem Calls auf amerikanische Unternehmen. So wird, wie schon gestern, ein Call-Optionsschein (WKN MC67CK) auf das US-Wasserversorgungsunternehmen American Water Works von den Anlegern gekauft. Die Aktie von American Water Works notiert heute bei 125,26 Euro um 1,1% höher.



Ein Dauerbrenner bei den meistgehandelten Optionsscheinen in Stuttgart findet auch heute seinen Platz unter den Top 3: Ein Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den Kreditkarten- und Zahlungsverkehrsabwickler Visa. Laut Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in dem Optionsschein heute in etwa die Waage. Die Visa-Aktie notiert heute bei 167,42 Euro beinahe unverändert.



Auf Activision Blizzard kaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MC6F8H). Im vergangenen Quartal konnte der amerikanische Computerspieleentwickler seinen Umsatz um 38% auf 1,93 Milliarden US-Dollar steigern. Auch der Gewinn je Aktie stieg von zuvor 0,53 US-Dollar auf 0,81 US-Dollar. Bis zum Mittag fällt die Activision Blizzard-Aktie leicht um rund 1%.