Euwax-Trends: Allianz nach Warnung tiefrot

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Besser könnte die Woche für BioNTech kaum starten: Die Aktie markiert als einer der Umsatzspitzenreiter in Stuttgart bei 290,90 Euro ein neues Allzeithoch. Gestern hatte die Financial Times berichtet, dass BioNTech und Pfizer den Preis für ihren Corona-Impfstoff in neuen Lieferverträgen mit der EU um 25% auf 19,50 Euro je Dosis steigern konnten.



2. Allianz (WKN 840400)

Als DAX-Schlusslicht und meistgehandelte Aktie in Stuttgart gibt die Allianz-Aktie heute über 7% ab. Ärger droht dem Versicherer aus den USA: Dort leitete das Justizministerium angesichts der Allianz-Hedgefonds, die letztes Jahr massive Verluste erlitten hatten, eine Untersuchung ein – was den Vorstand dazu veranlasst, in diesem Zusammenhang vor erheblichen Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse zu warnen.



3. Daimler (WKN 710000)

Rege gehandelt wird zum Wochenauftakt auch die Daimler-Aktie, die rund 2% auf 76,80 Euro zulegt. Im Zuge der geplanten Abspaltung der Lkw- und Bus-Sparte herrscht nun Klarheit für die Aktionäre: Diese erhalten für je zwei Aktien der Daimler AG eine neue Aktie von Daimler Truck. Insgesamt werden 65% der Daimler-Truck-Aktien an bestehende Daimler-Aktionäre verteilt, 35% bleiben bei Daimler selbst und 5% wandern in den Daimler-Pensionsfonds.