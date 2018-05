Eurozone: Was kommt im nächsten Abschwung?

Sparen schafft kein Wachstum, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.

Erforderlich sei eine effektive Nachfrage, die durchaus durch die Fiskalpolitik stimuliert werden könne. Doch eine expansive, keynesianische Wirtschaftspolitik sei keine Lösung für eine grundsätzliche strukturelle Wachstumsschwäche, sondern sie sei eine Politik für Krisenzeiten. In diesem Zusammenhang seien die jüngsten Äußerungen Italiens und Frankreichs über die "deutsche Besessenheit zum Sparen" überraschend, da sich die Eurozone im fünften Jahr ihrer konjunkturellen Erholung befinde. Doch es sei weniger Deutschland, das am Pranger stehe, sondern es seien vielmehr die Verträge von Maastricht, die als nicht mehr bindend angesehen würden.

So würden die jüngsten Aussagen der Nachbarländer zu dem passen, was mit dem Rettungsmechanismus der Eurozone begonnen habe: Die grundsätzliche Abschaffung der alten Ordnung und die offizielle Abkehr von eigentlich bindenden Verträgen. Diese Tendenzen sollten mit dem nächsten konjunkturellen Abschwung deutlich an Fahrt gewinnen. Und auch, wenn eine aktive Fiskalpolitik durchaus ihre Berechtigung habe, sei es ein Trugschluss zu glauben, damit den Erhalt der Eurozone zu sichern. Benötigt seien effektive Sanktionierungsmechanismen für falsches Verhalten. Dies lege den Fokus auf eine Sanktionierung durch Marktpreise. Die Eurozone scheine jedoch leider einen anderen Weg zu gehen.