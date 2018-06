Eurozone: Konjunkturdynamik hat Höhepunkt überschritten - Aufschwung setzt sich fort - Inflation zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Wien (www.aktiencheck.de) - Im ersten Quartal 2018 blieb das BIP-Wachstum in der Eurozone deutlich hinter der Dynamik der Vorquartale zurück. Dies dürfte zum Teil temporären Effekten geschuldet sein (Wetter, Grippewelle), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Allerdings sei auch in Zukunft nicht zu erwarten, dass die Wirtschaft zur Dynamik des Jahres 2017 zurückehren werde. Die Analysten der RBI gehen zwar von einem fortgesetzten Aufschwung in diesem und kommenden Jahr aus, jedoch in einem moderateren Tempo. Immerhin seien in der Eurozone die Produktionskapazitäten in vielen Ländern gut ausgelastet bzw. die gesamtwirtschaftliche Output Lücke dürfte im Schnitt des Währungsraums weitgehend geschlossen sein. Die in den Jahren zuvor aufgestaute Konsum- und Investitionsnachfrage sei somit aufgeholt. Der Aufschwung sollte nun vor allem von sich gegenseitig verstärkenden Faktoren weitergetragen werden (steigende Beschäftigung erhöht das verfügbare Einkommen der Haushalte und somit die Konsumnachfrage, die positiven Absatzaussichten führen zu einer Steigerung der Investitionen und des Personalstands). Dieses sich selbst tragende Muster sei in der Regel sehr robust. Zudem gebe die wirtschaftspolitische Ausrichtung Rückenwind.



Die Geldpolitik wirke anhaltend expansiv und von der Fiskalpolitik sollte dieses und nächstes Jahr ein Impuls von rund 0,4 Prozentpunkten ausgehen. Trotz der zahlreichen politischen Unsicherheiten (z.B.: Regierungskrise in Italien, Russland Sanktionen, Konflikt mit den USA in Handelsfragen und im Umgang mit dem Iran) dürfte somit der Wirtschaftsaufschwung dieses und kommendes Jahr nicht ins Wanken geraten.









Die Inflationsrate liege seit langer Zeit deutlich unter dem von der EZB angestrebten Ziel von knapp unter 2% p.a. und im April sei der Preisauftrieb mit 1,2% p.a. einmal mehr enttäuschend gering ausgefallen. Allerdings dürfte die Teuerungsrate bis Juni einen Sprung nach oben machen und sich bis in den Herbst über der 1,5%-Marke bewegen. Der Ölpreis sei in den vergangenen Monaten stark angestiegen, sodass dieser bei unveränderter Notierung in Euro gerechnet im Juni rund 50% über dem Vorjahreswert liegen werde. Dies werde einen Schub bei den Energiepreisen auslösen. Zudem verursache die im Vergleich zum Vorjahr verschobene Lage von Ostern bei der Kernrate - allen voran bei den Dienstleistungspreisen - ein merkliches Auf und Ab. Nach dem Rückgang im April sei daher im Mai mit einem Rebound zu rechnen, der die Kernrate unmittelbar rund 0,3 Prozentpunkte nach oben führen dürfte.Mittel- bis längerfristig würden auf Basis unserer Prognosen die Energiepreise keine dominante direkte Rolle spielen. Vielmehr sollten die zyklischen Faktoren in den Vordergrund treten. Die aktuelle Wirtschaftslage sei gekennzeichnet von gut ausgelasteten Produktionskapazitäten und in einigen Ländern geringer Arbeitslosigkeit. In diesem Umfeld sei es Unternehmern verstärkt möglich, höhere Preise durchzusetzen und insbesondere höhere Kosten weiterzureichen. Bei Arbeitnehmern rücke bei Lohnverhandlungen neben der Arbeitsplatzsicherung der Wunsch nach Reallohnzuwächsen in den Vordergrund.Zudem gehen die Analysten der RBI davon aus, dass der aktuelle Energiepreisschub über indirekte Effekte und Zweitrundeneffekte die zyklische Tendenz für eine höhere Inflation verstärkt. Erstens würden die gestiegenen Treibstoffkosten die Transportpreise erhöhen, was somit preistreibend auf eine Vielzahl von Waren wirke. Zweitens dürfte ein Inflationsschub zu höheren Lohnforderungen führen und somit den einmaligen Effekt in eine anhaltend höhere Inflationsrate übertragen.Aussagekräftige Konjunkturfrühindikatoren für die Eurozone hätten seit Jahresbeginn deutlich an Boden verloren. Dennoch würden die meisten Umfragen nach wie vor Werte über dem langfristigen Durchschnitt ausweisen. Mittelfristig würden die Analysten keinen anhaltenden Abwärtstrend der Stimmungsindikatoren erwarten, welcher als Signal für einen Konjunkturabschwung gewertet werden müsste. In den kommenden Monaten dürften die diversen Erhebungen eher unterschiedlich ausfallen. Während die Analysten beispielsweise bei den Sentiment-Indikatoren der EU-Kommission (Industrie-, Dienstleistungs-, Konsumenten-, Wirtschaftsvertrauen) eine Abwärtstendenz erwarten würden, sollten sich die viel beachteten Markit Einkaufsmanagerindices über der 50-Punkte-Marke stabilisieren.Dagegen dürften die ZEW und Sentix Erhebungen zunächst weiter zur Schwäche neigen. Beide Umfragen würden sich stark an der Aktienmarktentwicklung anlehnen, für die die Analysten über den Sommer wenig zuversichtlich seien. Spätestens im Laufe des Herbsts sollte aber die allgemeine Abwärtskorrektur der Stimmungsindikatoren ein Ende finden. (Ausgabe vom 3005.2018) (01.06.2018/ac/a/m)