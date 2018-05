Europas politische Sorgenkinder schwächen Euro

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Berlin ( www.aktiencheck.de ) - Nach dem rapiden Kursverlust des Euro in der vergangenen Woche konnte sich die europäische Gemeinschaftswährung zum Wochenanfang etwas erholen, so Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX.Wie nachhaltig dieser Anstieg jedoch sei, dürfte von mehreren Faktoren abhängen. Insbesondere die politische Situation in Italien bereite den Experten Sorge. Hinzu kämen mögliche Neuwahlen in Spanien, bei denen der spanische Premierminister Mariano Rajoy sein Amt verlieren könnte, und zu guter Letzt auch noch ein durch den nun wohl doch stattfindenden Besuch Trumps in Nord-Korea erneut gestärkter Dollar."In Rom könnte die Regierungsbildung zwischen den beiden konservativen Parteien MoVimento 5 Stelle und Lega gescheitert sein, nachdem Präsident Sergio Mattarella den eurokritischen Politiker Paolo Savona als Wirtschaftsminister abgelehnt hat. Damit steht Europas drittgrößte Volkswirtschaft weiter führungslos da. Dass eine Lösung der seit Monaten andauernden Verhandlungen nun an dieser einen Personalie scheitert, ist ein klarer Hinweis auf die festgefahrenen Positionen der potenziellen Koalitionspartner und lässt Neuwahlen in greifbare Nähe rücken", erkläre Sadowski.Der italienische Präsident stehe seit seiner Entscheidung, gegen Savona als Wirtschaftsminister ein Veto einzulegen, im Kreuzfeuer von Luigi Di Maio und seiner populistischen Partei MoVimento 5 Stelle, die rechtliche Schritte gegen Mattarella würden einleiten wollen. Der Vorsitzende der rechten Lega Partei, Matteo Salvini, sehe derzeit hingegen keinen Anlass für ein Amtsenthebungsverfahren. Hintergrund des Vetos sei die Tatsache, dass Savona sich bereits mehrfach für einen Austritt Italiens aus dem Euro ausgesprochen habe. Mattarella habe in einem Interview klar zum Ausdruck gebracht, dass dieses Ziel Italien seiner Meinung nach Schaden würde und es seine Aufgabe als Präsident wäre, einen solchen zu verhindern. Hinzu komme, dass die Partei den Euroaustritt doch offiziell auf die Agenda setzen solle, anstatt es mit Savona über die Hintertür zu versuchen.Auch in Spanien drohe der dortigen Regierung um Premierminister Mariano Rajoy Ungemach, hier durch immer lautere Rufe nach Neuwahlen. "Sollte es in Spanien tatsächlich zu einer Blitzwahl kommen, ist es wahrscheinlich, dass Rajoy sein Amt verliert. Seine Partei hat den Rückhalt in der Bevölkerung nach mehreren Korruptionsskandalen verloren. Nun kommt es darauf an, ob seine Gegner die erforderlichen Stimmen im Parlament zusammenkriegen, um eine Neuwahl durchzusetzen", führe Sadowski aus. Diese Unsicherheit, zusammen mit der fehlenden Regierung in Italien, sinkenden Wirtschaftszahlen in Europa würden die Gemeinschaftswährung belasten."Der Euro steht derzeit am Scheideweg. Auf der einen Seite setzt ihn die unsichere politische Situation in Italien und Spanien unter Druck, auf der anderen Seite erhält er aber auch Rückenwind, da sich in Italien keine eurokritische Koalition bilden konnte. Diese Nachricht sorgte dafür, dass der Wertverlust gestoppt wurde und der Euro sich etwas erholen konnte. Nun kommt es darauf an, wie sich die Lage in beiden Ländern entwickelt: Können sich die euro- und europakritischen Parteien bei Neuwahlen durchsetzen, sieht es schlecht aus.""Andererseits sehen die Menschen in Europa auch, welche Probleme der Brexit für die Briten mit sich bringt - und dort geht es nicht einmal um den Ausstieg aus dem Euro, sondern "nur" um die wirtschaftlichen Verstrickungen. Das könnte den Anti-Europäern ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen. Außerdem kommt es nun darauf an, wie sich die Wirtschaft weiter entwickelt. Der Einkaufsmanagerindex für Deutschland, der vergangene Woche veröffentlicht wurde, hatte den niedrigsten Wert der letzten 20 Monate. Auf europäischer Ebene sieht es nicht viel besser aus. Das spricht jedenfalls nicht dafür, dass der Euro von starken Wirtschaftszahlen getragen wird", fasse der Experte zusammen. (29.052018/ac/a/m)