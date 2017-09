Europas Banken ziehen wieder das Interesse der Anleger auf sich

Die harte Kernkapitalquote lag im Durchschnitt bei den europäischen Bankenhäusern bei über 13 Prozent. Die meisten Institute erfüllen demzufolge die bereits ab 2019 geltenden regulatorischen Vorgaben nach „Basel III".

Banken wappnen sich für „Basel III“

Vielen Investoren ist hierbei nicht verborgen geblieben, dass sich die Solvenz der Banken in der Vergangenheit wieder verbessert hat. Die regulatorisch so wichtige harte Kernkapitalquote, welche unter „Basel III“ weiter an Bedeutung gewinnt, hat sich im Durchschnitt von 12 Prozent im Vorjahr auf etwa 13 Prozent verbessert. Erfreulich hierbei, dass diese Stärkung der Kapitalbasis primär auf die Erhöhung der Eigenmittel zurückzuführen ist und weniger durch eine Verringerung der risikogewichteten Aktiva erreicht wurde, berichtete die Neue Züricher Zeitung.

Doch nicht nur die stetige Verbesserung der Kapitalanforderung hat dazu beigetragen, dass Aktien von europäischen Banken scheinbar wieder interessanter geworden sind. Auch vereinzelte Kapitalerhöhungen wie die der Deutschen Bank oder auch die Kapitalerhöhungspläne der Credit Suisse erzielten eine positive Wirkung.

Probleme beim Geld verdienen

An anderer Stelle hingegen hapert es noch im Bankensektor. Immer noch schlummern viele faule Kredite in den Bankbüchern. Laut der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA übersteigt der Anteil der notleidenden Kredite bei einem Drittel aller europäischen Banken die 10 Prozent Marke. Besonders bedrohlich scheint demnach die Situation immer noch in Griechenland, Zypern, Portugal und Italien zu sein. In ihrem jüngsten Aufsichtsbericht ist die Europäische Zentralbank zum Schluss gekommen, dass Kreditrisiken die größte Gefahr für europäische Banken darstelle.

Sorge bereitet zudem die unzureichende Profitabilität der Banken. Wie die Neue Züricher Zeitung schilderte hat der << return on equity >> zum Jahresbeginn einen traurigen Tiefstand von etwa 3 Prozent erreicht. Mitte des letzten Jahres lag diese Zahl noch bei circa 5 Prozent und Mitte 2015 bei über 6 Prozent. Die Kapitalkosten, die auf rund 8 Prozent geschätzt werden, erwirtschaften die Geldhäuser somit schon lange nicht mehr.

Operationelle Risiken nehmen zu

Laut der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA nehmen zudem die operationellen Risiken der Institute zu. Prozess- und Reputationsrisiken aus laufenden Prozessen sowie IT-Risiken, welche aktueller denn je sind, werden hier als besonders bedrohlich angeführt. Berücksichtigt man alle aufgezählten Faktoren, lässt sich hier ein Stückweit nachvollziehen, warum das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu beispielsweise Industriewerten immer noch sehr niedrig ist. Anleger, die hier einen günstigen Einstieg sehen, sollten die immer noch vorhanden Risiken europäischer Banken beachten und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.

Bonus Cap-Zertifikate auf EURO STOXX Banks Index

WKN

Cap

Barriere

Laufzeitende

Bonusrendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VL1ZCY

EUR 140,00

EUR 105,00

15.06.2018

12,44%

EUR 124,01



VL1ZCZ

EUR 150,00

EUR 105,00

15.06.2018

14,77%

EUR 130,16



VL1ZBX

EUR 170,00

EUR 115,00

15.06.2018

20,65%

EUR 140,02







Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

Discount-Zertifikate auf EURO STOXX Banks Index

WKN

Basispreis

Discount*

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VL1Y9Z

EUR 124,00

13,59%

15.06.2018

10,33%

EUR 112,22



VL1ZA0

EUR 140,00

8,36%

15.06.2018

17,45%

EUR 118,88



VL1Y9V

EUR 104,00

23,73%

15.06.2018

4,83%

EUR 99,08







Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

*Stand: 07.06.2017

**Potenzielle Anleger sollten beachten, dass es sich bei sämtlichen Renditeangaben um Bruttoangaben handelt. Sofern beim Anleger Erwerbskosten (z.B. Ausgabeaufschläge, Transaktionskosten wie Ordergebühren) oder laufende Kosten (z.B. Depot- und andere Verwahrungsgebühren) anfallen, reduzieren diese die Bruttorendite. Wie stark diese Erwerbs- und laufende Kosten ins Gewicht fallen, hängt unter anderem von der Höhe des Anlagebetrags, der Haltedauer und der Höhe der Rendite ab.

Wichtige Risiken:



Marktrisiko: Anleger sollten beachten, dass die Entwicklung der Aktienkurse der o.g. Unternehmen von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig ist, die bei der Bildung einer entsprechenden Marktmeinung berücksichtigt werden sollten. Der Aktienkurs kann sich immer auch anders entwickeln als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. Zudem sind vergangene Wertentwicklungen und Analystenmeinungen kein Indikator für die Zukunft.

Emittenten- /Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Die Termsheets zu den Produkten stehen für Sie zum Download auf zertifikate.vontobel.com bereit.

Alle unsere Neuemissionen finden Sie unter:

zertifikate.vontobel.com

Die von Vontobel emittierten Zertifikate, Aktienanleihen und Hebelprodukte können Sie von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr außerbörslich handeln und börslich von 9:00 bis 20:00 Uhr.

Hier geht es zur Schnell-Registrierung für mein-zertifikat.de:





Telefon: 00800 93 00 93 00 (gratis)

Telefax: +49 69 69 59 96-290

zertifikate@vontobel.de



zertifikate.vontobel.com

www.vontobel.com

Hinweis:

Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Finanzinstrumentspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf diese Produktwerbung nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden.

Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

Niederlassung Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: +49 800 93 00 93 00

Fax: +49 69 69 59 96-3202

E-mail: zertifikate@vontobel.de

Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München

Aufsichtsrat: Dr. Martin Sieg Castagnola (Vorsitz)

Vorstand: Dr. Wolfgang Gerhardt (Sprecher), Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Jürgen Kudszus

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419

USt.-IdNr. DE 264 319 108

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Bankenaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management

Marie-Curie-Str. 24 - 28

60439 Frankfurt am Main