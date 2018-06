Europäische Kapitalmärkte verlassen Krisenmodus

Hamburg (aktiencheck.de) - Weder die politischen Entwicklungen in Italien und Spanien noch die Erhebung von Zöllen auf europäische Stahl- und Aluminiumexporte in die USA konnten die Börsen am Wochenanfang stärker beeinflussen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.









Den zwischenzeitlichen Krisenmodus aufgrund des Regierungsbildungsprozesses in Rom hätten die europäischen Kapitalmärkte wieder verlassen. Der Euro und die Zinsen für Bundesanleihen würden wieder steigen. Die Renditen für spanische und italienische Anleihen lägen noch über dem Niveau von Mitte Mai, würden aber sukzessive fallen - und das obwohl die Regierungskonstellation in Italien die gleiche sei wie am Anfang der letzten Woche. Heute sehe man aber die Perspektive einer Neuwahl als das größere Übel an. Alles eine Frage der Perspektive!So würden sich die Börsen vorerst wieder auf die fundamentalen Daten fokussieren, die nach wie vor sehr gut seien. In dieser Woche stünden mit der Veröffentlichung der Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie der deutschen Industrieproduktion für April wichtige ökonomische Daten auf dem Kalender. Erwartet würden Anstiege um 0,8% bzw. 0,3% jeweils im Vergleich zum Vormonat und damit eine weiterhin robuste konjunkturelle Entwicklung. (0506.2018/ac/a/m)