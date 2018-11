Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung begibt Anleihe in türkischer Lira

Die türkische Lira hat sich gegenüber dem Euro wieder stabilisiert. Die European Bank for Reconstruction and Development hat im Oktober eine kurzlaufende Anleihe in Höhe von 500 Millionen Türkischer Lira emittiert. Die staatsnahe Anleihe mit der WKN A2RUBM ist am 15.01.2020 fällig und verzinst sich mit 30,000%. Die Zinszahlung erfolgt im Januar. Die European Bank for Reconstruction an Development unterstützt den Aufbau der Marktwirtschat in Mittel- und Osteuropa durch entsprechende Finanzinstrumente. Des Weiteren fördert sie Unternehmen und tritt in den politischen Dialog.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.