Europa unterstützt Bau von Batterie-Gigafabriken

Milliarden will die EU an Finanzmitteln locker machen, um Europa konkurrenzfähig beim Elektrofahrzeug-Markt zu machen

In den Genuß der Fördermittel kommen Unternehmen, die Fabriken zur Herstellung von Batterien für die wachsende Elektrofahrzeug-Branche bauen. Denn Brüssel fürchtet, dass die Automobilindustrie – ein wichtiger Zweig der Wirtschaft – im Kampf mit asiatischen Importen den Kürzeren ziehen könnte. Die großen deutschen Autobauer wie etwa VW oder Mercedes arbeiten an verschiedensten Elektroautos und Plugin-Hybridautos, auch drängen Tesla sowie japanische Hersteller nach Europa.

Man will den Anschluss nicht verpassen. Schließlich befinden sich zirka 80 Prozent der vorhandenen und geplanten Batterie-Stätten in China, in Europa sind es weniger als vier Prozent. Daher sind in der EU-Batterieallianz bereits rund 260 Firmen dabei, wobei vier Gruppen davon Batteriefabriken planen, die mit der "Gigafactory" von Tesla in Nevada mithalten können. Deutschland hat sich mit Polen zusammengetan, um gemeinsam eine Batterieproduktion in Westpolen und in der Lausitz zu errichten.





Und die Autohersteller brauchen zunehmend Lithium-Ionen-Batterien. Noch müssen diese vor allem in Asien eingekauft werden. Die hochwertigsten Lithiumvorkommen liegen im sogenannten "Lithium-Dreieck" zwischen Bolivien, Argentinien und Chile. In Argentinien, in Salta arbeitet beispielsweise Millennial Lithium an seinem Pastos Grandes Lithiumprojekt und am Cucharí East-Projekt. Beide sind bereits fortgeschritten und liegen im besten Lithium-Gebiet.





Um die Fahrzeuge mit den neuen Antriebstechniken zu bauen, wird auch vermehrt Kupfer benötigt. Kupfer wurde weltweit in 2017 zu 57 Prozent im Kabel- und Elektrobereich verwendet. Rund 15 Prozent gingen in die Baubranche und etwa neun Prozent in den Automobilsektor. Kupfer ist einer der Rohstoffe, neben Gold, auf das sich etwa Auryn Resources konzentriert. Das Sombrero Gold-Kupfer-Projekt im Süden Perus konnte jüngst wieder mit hervorragenden Bohrergebnissen punkten. Das Projekt verfügt über eine beeindruckende Oberflächenmineralisierung.





