Europa bleibt trotz gestiegener Unsicherheiten auf Wachstumskurs

Paris (www.aktiencheck.de) - Anleger machen sicherlich keinen Fehler, wenn sie die Entwicklungen an den europäischen Aktienmärkten künftig wachsam verfolgen. Denn an Unruheherden mangelt es nicht, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".

So würden die gestiegenen Rohstoffpreise und die Befürchtung, dass die US-Strafzölle über kurz oder lang auch die EU treffen würden, weiterhin auf die Stimmung drücken; dies würden auch die vorläufigen Werte für die jüngst veröffentlichten Einkaufsmanagerindices für den Euroraum signalisieren. Während das Barometer für den Dienstleistungssektor um 0,8 auf 53,9 Punkte nachgegeben habe, sei das Pendant für den Industriesektor von 56,2 auf 55,5 Zähler geschrumpft. Dass die USA und China ihren Handelskrieg Medienberichten zufolge vorerst abgewendet hätten und auf gegenseitige Strafzölle verzichten würden, sei zwar grundsätzlich zu begrüßen. Für europäische Unternehmen könnte dies jedoch bedeuten, dass der Handel mit China nachgeben könnte.

Mit Sorge würden viele Experten auch die neue Regierung in Italien betrachten, wenngleich erst mal abzuwarten bleibe, ob das kostspielige Regierungsprogramm, das unter anderem ein geringeres Renteneintrittsalter vorsehe, auch tatsächlich eins zu eins umgesetzt werden könne. Angesichts dieser Gemengelage erscheine eine Rally des EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) zwar nicht sehr wahrscheinlich, eine kräftige Korrektur aber ebenfalls nicht. Denn: Der Euroraum sei immer noch auf Wachstumskurs, die Einkaufsmanagerindices lägen weiterhin über der Expansionsmarke von 50 Punkten und ein restriktiverer Kurs der EZB, der die Stimmung an den Börsen nachhaltig belasten könnte, sei ebenfalls nicht in Sicht. (25.05.2017/ac/a/m)