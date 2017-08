Europa Protect Aktienanleihe mit 5% Zinsen und 45% Sicherheit

Aktienkörbe setzen sich oftmals aus Werten zusammen, die ähnliche Strategien oder Themen verfolgen. Die Aktien von Anheuser-Busch, Assicurazioni Generali und Philips verbindet, dass sie zu den jeweilig führenden europäischen Unternehmen in ihren unterschiedlichen Branchen zählen.

Bei der aktuell zur Zeichnung angebotenen RCB-5% Europa Protect Aktienanleihe auf diese drei Aktien handelt es sich hingegen nicht um einen Aktienkorb im klassischen Sinn, bei dem die Differenz zwischen den Startwerten und dem am Laufzeitende gebildeten Kursen für das Veranlagungsergebnis relevant ist, sondern um eine Multi Protect-Anleihe, deren Renditechance im ungünstigen Fall von der Wertentwicklung der am schlechtesten gelaufenen Aktie abhängen wird („Worst-of“ Struktur).

5,00% Zinsen, 45% Sicherheit

Die am 8.9.17 ermittelten Schlusskurse der Anheuser-Busch, der Generali- und der Philips-Aktie werden als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben und die jeweiligen Bezugsverhältnisse ermittelt. Die jeweiligen Barrieren, die während des gesamten, vom 11.9.17 bis zum 9.9.19 festgesetzten Beobachtungszeitraumes aktiviert sind, liegen bei 55 Prozent der Basispreise. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 5,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, der einem Geldwert von 50 Euro je Nominalwert von 1.000 Euro gleichkommt. Unter der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages errechnet sich bei einer Tilgung der Anleihe mit dem Ausgabepreis ein Jahresertrag von 4,20 Prozent.

Wenn alle drei Aktienkurse auf Schlusskursbasis während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 12.9.19 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt. Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs seine Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen.

Die RCB-5,00% Europa Protect Aktienanleihe, fällig am 12.9.19, ISIN: AT0000A1XAV6, kann noch bis 7.9.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

Zertifikatereport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 5,00 Prozent abwerfen, wenn die Anheuser-Busch, die Generali- und die Philips-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals mit mindestens 45 Prozent unterhalb der am 8.9.17 beobachteten Schlusskurse notieren.

Walter Kozubek