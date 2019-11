Europa Nachhaltigkeits Bonds: Renditechancen von -10% bis zu 40%

Seit geraumer Zeit steht bei zahlreichen Anlegern nicht nur die Höhe der Renditechancen eines Finanzproduktes im Vordergrund, sondern auch nach welchen Kriterien, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, die Renditechancen kreiert werden. Aus diesem Zweck wurden Aktienindizes zusammengestellt, die Aktiengesellschaften enthalten, die hohen Wert auf verantwortliches ökologisches, wirtschaftliches und politisches Handeln legen. Einer dieser Aktienindizes ist der STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index (ISIN: CH0298407328), der 30 europäische Aktien von Gesellschaften, die die genannten Aufnahmekriterien erfüllen und darüber hinaus über niedrige Volatilität und hohen Dividenden verfügen. Indexanpassungen erfolgen vierteljährlich. Die E.ON-Aktie ist derzeit als Wert Deutschlands im Index vertreten.

Derzeit bietet die RCB zwei Produkte mit unterschiedlichen Laufzeiten mit Teilgarantie auf den Nachhaltigkeitsindex zur Zeichnung an.

-10%, 0% oder 24% Renditechance

Der STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Index-Schlusskurs vom 15.11.19 wird als Startwert für den Nachhaltigkeits Bond 3 (ISIN: AT0000A2APD8) festgeschrieben. In sechs Jahren, am 13.11.25 wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen. Notiert der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert im Plus, dann wird das Zertifikat mit 124 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt, was einer Jahresrendite von 3,65 Prozent entsprechen wird. Notiert der Index an diesem Tag zwischen 90 und 100 Prozent des Startwertes, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 100 Prozent des Ausgabepreises erfolgen. Befindet sich der Indexstand in sechs Jahren mit mehr als zehn Prozent im Minus, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates - unabhängig, wie tief der Index wirklich gefallen ist, mit 90 Prozent des Ausgabepreises getilgt.

-10%, 0% oder 40% Renditechance

Der Nachhaltigkeits Bond 4 (ISIN: AT0000A2APM9) unterscheidet sich vom Bond Nummer 3 insofern, als er über eine Laufzeit bis 18.11.27 verfügt und eine Rückzahlung von 1.400 Euro in Aussicht stellt, sofern der Index am 15.11.27 auf oder oberhalb des am 15.11.19 festgelegten Startwertes notiert. Dieser Bond ermöglicht somit in den nächsten acht Jahren eine Jahresrendite von 4,3 Prozent.

Die beiden Europa Nachhaltigkeitsbonds mit 6 und 8-jähriger Laufzeit können noch bis 14.11.19 in einer Stückelung von 1.00 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Zertifikate ermöglichen in 6 bzw. 8 Jahren bei einem Kursanstieg des STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Index die Chance auf Jahresbruttorenditen von 3,65 und 4,30 Prozent. Das maximale Verlustrisiko beträgt zehn Prozent.

Walter Kozubek