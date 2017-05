Europa/Gold-Bonus&Sicherheit mit 51% Sicherheitspuffer

Sowohl der Goldpreis als auch der EuroStoxx50-Index, der die bedeutendsten Aktien des Euroraumes enthält, werden von Anlegern häufig als Basiswerte für Zertifikate und Anleihen ausgewählt. Die RCB bietet nun bereits die zweite Ausgabe eines Bonus-Zertifikates an, dessen Renditechancen auf der zukünftigen Wertenentwicklung des Goldpreises und des EuroStoxx50-Index basieren, zur Zeichnung an.

Wegen des hohen Sicherheitspuffers wird dieses Zertifikat in den nächsten fünf Jahren auch dann die hohe Bruttorendite von 25 Prozent abwerfen, wenn der Goldpreis und der EuroStoxx50-Index stark unter Druck geraten sollten.

51% Schutz – 25% Chance

Der EuroStoxx50-Schlusskurs vom 16.6.17 und das am gleichen Tag an der Intercontinental Exchange (ICE) ermittelte p.m.-Fixing für den Goldpreis werden als Startwerte für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 125 Prozent der Startwerte befindet sich der Bonus-Level, der gleichzeitig auch als Cap fungiert.

Bei 49 Prozent der Startwerte werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (19.6.17 bis 15.6.22) aktivierten Barrieren befinden.

Wenn der EuroStoxx50-Index und der Goldpreis während des Beobachtungszeitraumes niemals auf die jeweilige Barriere fällt oder diese unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 20.6.22 mit dem Höchstwert von 125 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Da die Berechnung des Goldpreises auf US-Dollar-Basis erfolgt, weist das Zertifikat kein Wechselkursrisiko auf. Unter Berücksichtigung des 2,5-prozentigen Ausgabeaufschlages werden Anleger in diesem Fall eine Nettojahresrendite von 4,56 Prozent erwirtschaften.

Im Falle der Barriereberührung eines der beiden Basiswerte wird das Zertifikat gemäß der negativen prozentuellen Wertentwicklung des schlechter gelaufenen Wertes (maximal mit dem Cap) zurückbezahlt.

Das RCB-Europa/Gold-Bonus&Sicherheit-Zertifikat 2, fällig am 20.6.22, ISIN: AT0000A1VYT4, kann noch bis 14.6.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 2,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Bonus&Sicherheit-Zertifikat eignet sich für Anleger, die mittels der durchaus interessanten Kombination eines Gold- und Indexinvestments mit sehr hohen Sicherheitspuffern zu einer Nettojahresrendite von 4,56 Prozent kommen wollen.

Walter Kozubek