Europa/Global Bonus&Sicherheit 2 mit 3% Jahreszinsen und 51% Schutz

Für Anleger, die sich nicht mit den spärlichen Sparbuchzinsen abfinden wollen, führt nach wie vor kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Die Kombinationen von möglichst breit gestreuten Aktienindizes und strukturierten Anlageprodukten bieten Privatinvestoren bei reduziertem Risiko nach wie vor überproportional hohe Renditechancen.

Das aktuell zur Zeichnung angebotene RCB-Europa/Global Bonus&Sicherheit 2-Zertifikat verfügt über einen hohen Sicherheitspuffer von 51 Prozent und basiert auf den beiden Aktienindizes EuroStoxx50 und den Stoxx Global Select Dividend 100.

3% Jahreszinsen, 51% Sicherheit

Die am Schlusskurse des EuroStoxx50- und des Stoxx Global Select Dividend 100-Index vom 18.10.18 werden als Startwerte für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 49 Prozent der jeweiligen Startwerte werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (19.10.18 bis 17.10.23) aktivierten Barrieren liegen.

Unabhängig von der Kursentwicklung der beiden Aktienindizes erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinszahltagen (erstmals am 21.10.19) einen Zinsbetrag in Höhe von 3 Prozent (=30 Euro je Nennwert von 1.000 Euro) ausbezahlt.

Wenn die beiden Blue-Chip-Indizes während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren notieren, dann wird die Anleihe am 19.10.23 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Index während des Beobachtungszeitraumes die Barriere und es notieren beide Indizes am Ende der Beobachtungsperiode unterhalb der Startwerte, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit der negativen Wertentwicklung des schlechter gelaufenen Index erfolgen. Befinden sich die Indexstände nach der Barriereberührung gegenüber den Startwerten im Plus, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Das RCB-Europa/Global Bonus&Sicherheit-Zertifikat 2, fällig am 19.10.23, ISIN: AT0000A23GJ5, kann noch bis 17.10.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Europa/Global Bonus&Sicherheit-Zertifikat 2 wird in den nächsten 5 Jahren bei einem bis zu 51-prozentigen Kursrückgang des EuroStoxx50- und des Stoxx Global Select Dividend 100-Index eine Bruttojahresrendite von 3 Prozent pro Jahr abwerfen.

Walter Kozubek