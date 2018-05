Europa im Durcheinander

Basel (www.aktiencheck.de) - In Europa reden mal wieder alle aneinander vorbei, so Dr. Karsten Junius, CFA bei der Bank J. Safra Sarasin AG.



Immerhin möchte man meinen - es werde wieder über Europa diskutiert - etwas, was beispielsweise im deutschen Wahlkampf im letzten Jahr fast komplett gefehlt habe. Die Notwendigkeit scheine nun etwas gestiegen zu sein. Der Versuch von populistischen Parteien, eine Regierung in Italien zu bilden, drohe unerwünschte Antworten zu geben, auf Fragen, die zu lange vermieden worden seien. Und auch die Finanzmärkte würden Antworten auf Probleme geben, die zu lange ungelöst bleiben würden.



Der Anstieg der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen deutschen und italienischen Staatsanleihen auf über 200 Basispunkte sage alles. Die Währungsunion sei inhärent instabil. Sie sei dies nicht nur im institutionellen Sinne, sondern auch im politischen. Es gebe keine wirksamen politischen Mittel, nationale Regierungen dazu zu bringen, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, die zur Stabilität des Euroraums beitrage. Die deutsche Politik tue dies sicherlich nicht in ihrem Beharren auf Haushaltsüberschüsse und einem Lohnniveau, das zu Leistungsbilanzüberschüssen führe, die global einmalig seien. Im Gegenteil - der Titel des Exportweltmeisters werde mit Stolz getragen.









In diesem Umfeld verwundere der Aufruf der 154 deutschen Wirtschaftsprofessoren, die letzten Montag in der "FAZ" vor einer Haftungsunion sowie den europapolitischen Vorstellungen von Macron und Juncker warnen würden. Ihr Vorschlag, Strukturreformen voranzubringen, möge zwar richtig sein, er gehe aber auch an der ökonomischen und politischen Realität in den meisten Ländern der EWU vorbei. Zumindest ein Teil der italienischen Parteien sei nicht gewählt worden, weil sie Strukturreformen, sondern weil sie eine expansivere Fiskalpolitik versprochen habe. Dies möge angesichts eines positiven Primärsaldos und einer steigenden gesamtwirtschaftlicher Sparquote sogar tendenziell nicht komplett verkehrt sein. Gleichwohl funktioniere eine expansivere Fiskalpolitik nur dann, wenn nicht gleichzeitig das mittelfristige Produktionspotenzial reduziert werde. Die Absicht der italienischen Regierung, die Pensionsreform zurückzunehmen, hätte aber genau diesen Effekt.Einen effektiven Mechanismus, die italienische Regierung von einem übermäßigen fiskalischen Stimulus abzuhalten, besitze Europa nicht. Das Europäische Semester mit seinem Defizit-Prozeduren und Politikvorschlägen sei hier mehr ein zahnloser Tiger und werde zu Recht kaum mehr in der Öffentlichkeit diskutiert. Im Zweifelsfall wäre es in der Lage, Italien bei Nichtbeachtung der Kommissionsvorschläge zu einer zinslosen Zwangseinlage von 0,2% des BIP zu verurteilen. Diese wäre dann vermutlich in der ersten Hälfte 2020 zu leisten. Also in knapp zwei Jahren - ein Zeitraum, der zum einem die Halbwertzeit italienischer Regierungen übersteige und zum anderem noch viel stärker die Geduld der Anleihemärkte. Hier aber setze ein anderer Mechanismus ein, der diesen Donnerstag von der EU-Kommission vorgestellt worden sei.Einer der Schwachpunkte der EWU sei die enge Verbindung von der Bonität von Regierungen und den Banken eines Landes. Um diesen Link zu brechen, solle versucht werden, das home bias der Portfolioinvestitionen von Banken zu schwächen. Möglich sein könnte dies mittels der Zurverfügungstellung von einem größeren Volumen an sicheren Anleihen. Dazu solle die Regulierung von so genannten sovereign bond-backed securities (SBBS) geändert werden, sodass Banken einen stärkeren Anreiz hätten, in Anleiheprodukte zu investieren, die aus einem Pool an Staatsanleihen bestünden. Dagegen sei zunächst wenig zu sagen. Die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG bezweifeln jedoch auch, dass die Existenz von SBBS einen großen Unterschied machen würde. Erstens, könnten Banken bereits jetzt ihr Staatsanleihenrisiko einfach diversifizieren. Zweitens, habe in der Vergangenheit beobachtet werden können, dass nationale Krisen in der EWU schnell systemisch werden könnten, sodass die Diversifikationseffekte im Krisenfall dahin schmelzen würden.Drittens, sei es nicht klar, ob ein geringeres home bias die systemischen Risiken in der EWU reduziere oder erhöhe. Jahrelang seien Investoren in Europa beruhigt worden, dass die hohen italienischen Staatsschulden kein Grund zur Besorgnis seien, da sie hauptsächlich von Italienern selbst gehalten würden und Ansteckungseffekte auf andere Länder im Krisenfall daher begrenzt seien. Während italienische Banken mittels SBBS nun ihre italienischen Risiken reduzieren würden, würden sie sich in anderen Ländern erhöhen. Vor allem würden sich die Anreize für die italienische Regierung verändern, da sie die von Inländern zu tragenden Kosten eines Zahlungsausfalls reduziert hätten.Keine Regierung habe einen Anreiz auf seine Schulden auszufallen. Aber wie würden sich populistische und europakritische Regierungen verhalten, die die EU die EWU und viele der europäischen Regeln und Prozeduren eh ablehnen würden? Neue europäische Regulierungen sollten daher stärker berücksichtigen, dass im gegenwärtigen Umfeld nicht-kooperative Nettoschuldner bei entsprechender Größe in einer besseren Verhandlungsposition seien als kooperative Gläubigerländer. Die Drohung, im Zweifelsfall die Währungsunion zu verlassen, würde alle Länder stark treffen und so Zugeständnisse wahrscheinlicher machen.Die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG unterstützen wirtschaftspolitische Maßnahmen, die denstabiler machen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass nationale Wirtschaftspolitiken, die in der Vor-Europhase funktioniert hätten, nun nicht mehr unbedingt funktionieren würden und vor allem nicht in allen Ländern gleich angenommen würden. Technisch ausgefeilte Regeln und Anreize in der Währungsunion mögen helfen - aber nur dann, wenn sie an der ökonomischen Realität der Wähler nicht vorbei gehen, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG. Die politischen Realitäten würden sich sonst entsprechend ändern, sodass eine Konsensfindung im europäischen Kontext immer schwieriger werde. Italien scheine auf diesem Weg leider weiter fortgeschritten zu sein, als es die Märkte bislang wahrgenommen hätten. Eine begrenzte Ausweitung des Haushaltsdefizits erscheine den Analysten jedenfalls als geringeres Übel als eine unbegrenzte Ausweitung der Zinsdifferenzen - eine Gratwanderung, die vor allem für eine neue Regierung nicht einfach sei. (28.05.2018/ac/a/m)