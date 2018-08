Europa-Dividendenaktien Bond 4 mit 32%-Chance in 8 Jahren

Aktien mit hohen Dividendenrenditen weisen im historischen Vergleich geringere Schwankungsbreiten als der Gesamtmarkt auf. Deshalb investieren langfristig agierende Anleger mit dem Wunsch nach möglichst hoher Sicherheit oftmals in dividendenstarke Aktien. Um das Risiko der direkten Veranlagung in eine oder mehrere Aktien zu reduzieren, empfiehlt sich die Investition in einen breit aufgestellten Aktienindex, wie beispielsweise in den EuroStoxx®Select Dividend30-Index. Dieser als Preisindex konzipierte Aktienindex enthält derzeit dividendenstarke Aktien aus acht europäischen Ländern. Unter anderem befinden sich auch deutschen Werte wie die Daimler-, die Siemens-, die BASF- und die Allianz-Aktien im Index.

Für Anleger, denen auch das Risiko der direkten Indexveranlagung noch zu hoch ist, die in den nächsten Jahren aber grundsätzlich von einem Kursanstieg der dividendenstarken Werte ausgehen, könnte der derzeit zur Zeichnung angebotene RCB-Europa Dividendenaktien Bond 4 interessant sein.

100% Kapitalgarantie und 32% Ertragschance

Der am 7.9.18 ermittelte Indexschlusskurs wird als Startwert für das Garantieprodukt festgeschrieben. Bei 132 Prozent des Startwertes wird sich der Auszahlungslevel befinden.

Wenn der EuroStoxx®Select Dividend30-Index am Bewertungstag in acht Jahren, und zwar am 8.9.26, auf oder oberhalb des Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat mit dem Auszahlungslevel von 132 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt, was einer Jahresrendite von 3,53 Prozent gleichkommen wird.

Notiert der Index am Bewertungstag unterhalb des Startwertes, dann wird die Kapitalgarantie dafür sorgen, dass das Zertifikat am Ende mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent getilgt wird.

Allerdings ist anzumerken, dass sich die Kapitalgarantie ausschließlich auf das Laufzeitende des Zertifikates bezieht. Ein vorzeitiger Verkauf des Zertifikates kann daher mit einem Kapitalverlust verbunden sein. Daher sollte in das Zertifikat nur jener Geldbetrag investiert werden, der voraussichtlich bis zu Laufzeitende des Zertifikates nicht benötigt wird.

Der RCB-Europa Dividendenaktien Bond 4, fällig am 10.9.26, ISIN: AT0000A22EX3, kann noch bis 6.9.18 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Garantie-Zertifikat spricht sicherheitsorientierte mit der Marktmeinung an, dass der Dividendenaktien-Index in acht Jahren zumindest auf dem gleichen Niveau wie es derzeit der Fall ist, notieren wird. Im schlimmsten Fall wird das Zertifikat am Ende mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Walter Kozubek