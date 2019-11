Euronext: Deutsche Bank rät zum Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Analysten der Deutschen Bank haben die Bewertung für Euronext angesichts eines möglichen Kaufangebots für den spanischen Börsenbetreiber BME auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Aus strategischer Sicht wäre eine Übernahme der BME attraktiv, so die Experten in Ihrer neuesten Studie. Noch gibt es aber keine Klarheit, ob die Euronext tatsächlich eine Gegenofferte zum Übernahmegebot der schweizereischen Six vorlegen wird. Auf dem jetzigen Kursniveau der BME-Aktien würde eine Übernahme für die Euronext teurer werden als Zukäufe in Irland und Norwegen in der Vergangenheit. dpa-AFX



