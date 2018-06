Eurokrise 2.0? Konjunkturstimmung trübt sich ein - Aktienmarkt: Selektiv bleiben!

Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Eurokrisen-Gespenst ist zurück und sorgt für große Sorgenfalten unter der Anlegerschaft, so Johannes Flieckenschildt von der Weberbank.



Dazu kämen weiter rückläufige Frühindikatoren in Europa. Gebe es also außer den sommerlichen Temperaturen wenig Grund zur Heiterkeit für die Anleger?



Eurokrise 2.0?









Für viele würden sich die Folgen der aktuellen politischen Entwicklung in Italien wie ein Déjà-vu anfühlen. Denn die Kombination aus Unsicherheit über den Ausgang möglicher Neuwahlen und Angst vor den angekündigten Maßnahmen der derzeit starken populistischen Parteien sei Gift für die Finanzmärkte. Bereits ab 2010 hätten die hohen Schuldenstände der südeuropäischen Länder wie Griechenland und Italien für Stress bei den Investoren gesorgt, was schließlich in der sogenannten "Eurokrise" gemündet habe. Dass sich das Schuldenproblem dieser Länder seitdem nicht wirklich gelöst habe, sondern die Symptome durch das Agieren der Europäischen Zentralbank (EZB) lediglich gelindert worden seien, habe man deutlich in dieser Woche gesehen, als das Thema im Zuge der politischen Turbulenzen wieder in den Fokus der Anleger gerückt sei. Der Renditeaufschlag, den Investoren fordern würden, um italienische Staatsanleihen zu halten, sei in die Höhe geschossen. Nach wie vor weise Italien nämlich eine Staatsverschuldung von über 130 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf. Als Vergleich: Deutschlands Verschuldung zum BIP liege bei knapp der Hälfte. Trotz aller Sorgen wäre es jedoch vorschnell, die nächste Eurokrise auszurufen. Zum einen seien die Sorgen der Finanzmärkte derzeit hauptsächlich aufItalien konzentriert. Zum anderen sollte der Möglichkeitsrahmen der EZB nicht unterschätzt werden. Denn schon während der Eurokrise habe die EZB die Finanzmärkte beruhigen können.Abgesehen von den politischen Risiken aus Südeuropa würden die Anleger und die EZB die zurückgehenden Frühindikatoren für die Konjunktur in Europa umtreiben. Überraschend positiv sei zwar mit 2,5 Prozent das tatsächliche Wirtschaftswachstum der Eurozone im ersten Quartal gewesen. Nur deute die anhaltende Eintrübung der Stimmung bei den Unternehmenslenkern, die sich in den Frühindikatoren widerspiegele, darauf hin, dass keine weitere Wachstumssteigerung bevorstehe. Zumal das aufgeflammte "Italien-Risiko" noch nicht in den aktuellen Unternehmensumfragen abgebildet sei, so dass eine weitere Eintrübung nicht ausgeschlossen werden könne. Aus Sicht der Weberbank werde die EZB vor diesem Hintergrund den expansiven geldpolitischen Impuls aufrechterhalten, so dass die erste Erhöhung des Leitzinses wohl frühestens im Sommer nächsten Jahres vollzogen werde. Voraussetzung dafür sei selbstverständlich, dass die Probleme in Italien keinen Flächenbrand in Europa entfachen würden.Besseres lasse sich über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA berichten. Die aktuellen Einzelhandelsumsätze würden belegen, dass die Kauflaune der Amerikaner ungebrochen sei. Das sei insofern positiv und wichtig, als das amerikanische Wachstum zu einem großen Teil vom Konsum abhängig sei. Dazu komme, dass in den kommenden Quartalen die höheren Staatsausgaben und die Steuererleichterungen ihre positive Wirkung weiter entfalten sollten. Langfristig könne die höhere Staatsschuldenlast aber ohne Frage auch bei den Amerikanern zu wirtschaftlichen Problemen führen.Abgeleitet aus der starken US-Volkswirtschaft lasse sich verstehen, warum es um die US-Unternehmen so gut bestellt sei. Der Staat senke die Steuern, die Bürger würden konsumieren, und der Präsident versuche, "bessere Deals" für heimische Unternehmen im internationalen Handel herauszuschlagen. Dass Letzteres Risiken für die Weltwirtschaft berge, habe die Weberbank schon das ein oder andere Mal erwähnt und werde durch die neuen Zölle gegen verschiedene Handelspartner noch einmal untermauert. Trotz dieser fundamentalen Stärke der US-Unternehmen müsse man aber darauf hinweisen, dass sie eher hoch bewertet seien. Anders sehe das in Europa aus. Ein Grund für die niedrigere Bewertung europäischer Unternehmen sei sicherlich, dass die fundamentale Verfassung nicht mit der seiner amerikanischen Pendants mithalten könne. Deswegen sehe die Weberbank es im aktuellen Umfeld als sinnvoll an, ein wenig die Handbremse anzuziehen und bei der Aktienauswahl sehr selektiv vorzugehen. Zudem schätze sie das Chancen- und Risikoprofil des japanischen Aktienmarktes als attraktiv ein, so dass er aus Sicht der Weberbank ein interessanter Bestandteil für ein breit aufgestelltes Wertpapierportfolio sei. (01.06.2018/ac/a/m)