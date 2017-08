Euro und Schweizer Franken – Spannung garantiert

Für das Team von Feingold Research war die Aufkündigung der Bindung des Schweizer Franken an den Euro im Januar 2015 eine Überraschung und gleichzeitig ein Lehrstück an Betrachtung von Finanzteilnehmern. Denn an jenem Morgen hielt die Investmentbank Goldman Sachs ihren Jahresausblick in einem großen Frankfurter Hotel ab. Man konnte förmlich sehen wie einem Großteil der anwesenden Händlern, Zuhörern und vor allem auch Investierenden und Spekulierenden das Grinsen verging.

Niemand hatte mit diesem Schritt gerechnet, und jetzt, 2,5 Jahre später, macht sich der Euro auf den Weg das damals entstandene Gap zu schließen. Bei 1,15 raten wir jedoch dazu auf der kurzen Sicht auch spekulative Positionen zu Gunsten des Franken einzugehen, denn der erste Teil der Erholung sollte bald enden. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Euro so viel Kraft entwickelt die komplette Lücke bis 1,120 in einem Rutsch zu schließen. Deshalb unser Handwerkszeug der Turbo PR7HVR, mit dem Sie sicher an dem einen oder anderen Tag auf der Short-Seite spekulieren können. Weitere Papiere auf Euro/US-Dollar finden Sie hier als Handwerkszeug. Wir gehen davon aus dass bei 1,18 nun wirklich Teil eins der Euro-Erholung auslaufen sollte.

Discount-Puts auf Euro/USD - PR4S6W sowie PR4S68 sowie den Inliner DM5EX2 oder den Knock-Out TD9WQY

