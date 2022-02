Euro – das nennt man volatil

Nach dem Ausbruch nach oben und dem anschließenden Einbruch kam nun wieder ein Ausbruch nach oben. Offenbar ist der Euro derzeit in einer Findungsphase, ob der übergeordnete Abwärtstrend nachhaltig gebrochen oder fortgeführt werden soll. Derzeit sieht es nach einem Ausbruch nach oben aus, was aber am Montag bereits wieder negiert werden kann. Die alte Seitwärtszone zwischen rund 1,14 USD und ca. 1,16 USD dürfte aber wieder zur Orientierungszone werden.

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.