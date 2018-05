Euro günstig – Öl teuer

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenKleine Eiszeit an der Börse. Auch heute wollen sich Anleger nicht festlegen und die Kurse treten zunächst auf der Stelle. Regierungsbildung Italien und die neue Krise um Nordkorea lähmen den Kaufwillen – lediglich der günstige Euro hilftSchon am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex nur schwer eine klare Richtung gefunden und mit 12.996 Punkten etwas fester geschlossen. Die Wall Street hatte den Handel zwar im Plus beendet, aber ein mageres Plus. Derweil geht die Hauptversammlungssaison weiter: Unter anderem SAP, Deutsche Telekom und BMW haben ihre Aktionäre geladen zu Würstchen mit Kartoffelsalat.Wichtige Daten Seitens der Konjunktur sind heute die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – die Zahl der Arbeitssuchenden liegt leicht über den Erwartungen. Und der Index der Notenbank von Philadelphia steigt leicht gegenüber dem April Wert.Das Drama um die Verspätung bei LKW Maut System ist beendet. Nach 14 Jahren hat sich die Regierung mit dem Betreiber Konsortium Toll Collect auf einen Vergleich geeinigt. Daimler und Deutsche Telekom zahlen 3,2 Milliarden Euro an den Bund, weil die Einnahmen aus dem Mautsystem später geflossen sind als vereinbart. Ursprünglich hatte der Bund 9,5 Milliarden Euro gefordert.Die Zahlung wird das jeweilige Konzern Ebit als Sondereffekt belasten. Daimler spricht von rund 600 Millionen Euro.Die Aktien reagieren aber nur leicht.Der Elektronikhändler Ceconomy (Saturn, Media Markt) machte im zweiten Geschäftsquartal operativ weitere Fortschritte: Nachdem im Weihnachtsgeschäft noch Rabattschlachten und hohe Kosten belastet hatten, wirkten sich nun Sparmaßnahmen positiv aus. Auch erwirtschaftet Ceconomy höhere Service-Erträge.Der Umsatz geht leicht zurück, das Ebit klettert auf 38 Millionen Euro, nach einem Verlust von knapp 20 Millionen.Die Zahlen seien angesichts etlicher Sondereffekte schwer einzuschätzen, sehen aber besser aus als vorher befürchtet, sagte ein Händler. Ceconomy Aktien liegen deutlich vornGoogle macht einen neuen Anlauf im Musik-Streaming, diesmal unter der Marke der Videoplattform YouTube. Der neue Dienst YouTube Music wird Zugang zu Songs und Musikvideos bieten. Neben einer werbefinanzierten Gratis-Variante gibt es ein Abo-Modell ohne Anzeigen, das auch Downloads erlaubt.YouTube Music soll am 22. Mai zunächst in den USA, Australien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea starten. Deutschland und andere europäische Länder folgen “bald”, hieß es.Der aktuelle Streaming-Marktführer Spotify hat 75 Millionen Abo-Kunden. Die Nummer zwei ist Apple Music mit über 40 Millionen zahlenden Abonnenten.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.