Der Euro auf dem Höhenflug

Die Erwartungen an den G7-Gipfel waren im Vorfeld bereits gering, doch nicht einmal die niedrigsten Erwartungen wurden erfüllt. Die undurchsichtige und scheinbar kompromisslose Außenpolitik von US-Präsident Trump scheint nicht nur die Gipfelteilnehmer ratlos zurück zu lassen, sondern auch Einfluss auf den Wechselkurs des Dollar zu nehmen. Dieser verlor in letzter Zeit deutlich gegenüber dem Euro. Interessierten Anlegern empfehlen wir sich den Turbo Bull mit der WKNoder den Callaus unserer-Liste anzuschauen.

Noch vor nicht allzu langer Zeit hielten Devisenexperten noch eine Parität von Euro und Dollar im Jahr 2017 für möglich. Dies scheint mittlerweile jedoch wieder in weite Ferne gerückt. Neben den außenpolitischen Auftritten von Trump kehrt auch bei der Innenpolitik so langsam Ernüchterung ein. Ob Trump die vom ihm in Aussicht gestellten Steuersenkungen, die Deregulierung der Banken und sein Konjunkturprogramm am Ende wirklich umsetzen kann, scheint unsicherer denn je.

Darüber hinaus scheint sich auch die Stimmung auf dem alten Kontinent allmählich zu drehen. Zwar wird Mario Draghi nicht müde zu betonen, dass man weiter an den niedrigen Zinsen in der Euro-Zone festhalten wolle, Investoren scheinen sich aber bereits auf ein Ende der lockeren Geldpolitik vorzubereiten und fragen verstärkt Euro nach.

Für Anleger, die dennoch der Meinung sind, dass die zwischenzeitliche Stärke des Euro nur von kurzer Dauer sein wird und sich der Wind wieder Richtung Dollar dreht, haben wir auch Put Optionsscheine in unsere ISIN-Liste aufgenommen, zum Beispiel die WKN`s HU7ZUZ , DGE6E3 und den Discount-Put PR4S6H. Auch interessant: Der Inliner mit der WKN SC2C36 und Luft nach unten (Barrieren 1,02 -1,14).

