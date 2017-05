Europa holt wirtschaftlich auf und wächst wieder solide, allerdings ist die Euro-Krise noch lange nicht überwunden, so blicken Investoren zur Zeit weiterhin mit Sorge nach Italien. In was könnten Anleger bei einem erneuten Aufflackern der Krise in Italien mit ihrem Geld flüchten? Deutsche Anleger haben vielfältige Möglichkeiten sich vor einem neuen Euro-Sturm zu schützen, zum Beispiel mit einer Anlage in Gold. Wir empfehlen moderat gehebelte Knock-out-Bull-Papiere wie(Hebel 15) oder(Hebel 20) aus unserer-Liste.

Staatsanleihen und Gold sind eine erste, direkte Absicherung. Wer lieber direkt auf einen schwächelnden Euro gegenüber dem US-Dollar setzen will, kann mit den vergleichsweise preiswerten Euro-Dollar-Puts profitieren, etwa die WKNs DGE6E3 (Basispreis 1,1150 USD) und HU7ZUZ (Basispreis 1,0650 USD), die im Dezember 2017 fällig werden. Wer etwas defensiver zu Werke gehen will, kann mit der US-Dollaranleihe von höheren US-Zinsen profitieren (A2E4P5). Allerdings besteht ein Währungsrisiko. Doch schauen wir uns die aktuelle Sitatuation in der Euro Zone etwas ausführlicher an.

Euro-Zone insgesamt auf Wachstumskurs

Auf diese Nachricht hatten Investoren lange warten müssen: Im ersten Quartal 2017 hat die Wirtschaft der Euro-Zone um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal expandiert ist, lag das Plus für die USA bei lediglich 0,2 Prozent. Der Euro knackt 1,12 Dollar, alle Krisen sind vergessen, Deutschland muss kein weiteres Geld aufwenden. Wirklich?

Bei aller Euphorie der Anleger für Aktien aus der Euro-Zone ignorieren viele Investoren weiterhin die schwelenden Risiken. „Der größte Risikofaktor bleibt mit weitem Abstand Italien“, sagt Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Die Staatsschulden waren im vergangenen Jahr um 40,8 Mrd. Euro auf 2,2 Billionen gestiegen – das sind herbe 132,6 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Lesen Sie auch: Schuldenkrise – Spanien auf dem Wege der Erholung

Euro-Zone hat weiterhin einen Infektionsherd

Allerdings macht die Euro-Zone Fortschritte und hat beim Wirtschaftswachstum die USA sogar übertroffen: Die Ratingagentur Fitch hat zuletzt das Rating für Italien abgestuft, womit es nur noch auf der zweitniedrigsten Stufe im Investment Grade-Bereich liegt. Die Ratingagentur hat die Probleme des Landes offen aufgezeigt: das Wirtschaftswachstum sei seit Jahren schwach, während der Abbau der Neuverschuldung kaum vorankomme.

Gleichzeitig gäbe es hohe Risiken im Bankensektor und politische Risiken. Zuletzt lagen die notleidenden Kredite der Banken bei rund 330 Mrd. Euro. „Die faulen Kredite belaufen sich auf knapp 17,5 Prozent des gesamten Kreditvolumens und (somit) auf 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, während es nur für die Hälfte davon Rückstellungen gibt“, schrieben die Analysten. Die Erholung des Euro könnte ein Zwischenhoch sein, weswegen Investoren mit einem Euro-Dollar-Put auf eine Pause bei der Euro-Euphorie setzen können.

„Da auch die implizite Volatilität, also die erwartete Schwankungsbreite, derzeit wie am Aktienmarkt vergleichsweise niedrig ist, sind Euro/Dollar-Devisenoptionsscheine ebenfalls relativ preiswert“, erklärt Peter Bösenberg, Derivateexperte der Société Générale die aktuelle Bewertung am Devisenmarkt. Denn allgemein gilt: je niedriger die Volatilität, desto preiswerter sind Optionsscheine und umgekehrt.

Doch die bessere Wirtschaftsentwicklung in Europa ist nicht alles, was ein Put-Engagement beim Euro rechtfertigt. Insbesondere am Anleihenmarkt sind sich Investoren über die Probleme bewusst. So lag der Zinsaufschlag für zehnjährige italienische gegenüber französischen zuletzt bei rund 140 Basispunkten (1,4 Prozentpunkte). Das ist das höchste Niveau seit Februar 2014. Das Thema Italien könnte viel schneller auf den Tisch kommen, als vielen Investoren lieb ist, beispielsweise wenn es in Italien zu vorgezogenen Neuwahlen kommen sollte.

Der ehemalige Ministerpräsident Matteo Renzi, der zuletzt die Abstimmung zum Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten klar gewonnen hatte, strebt baldmöglichst vorgezogene Neuwahlen an. In dem Umfeld könnte allerdings bei Investoren die Sorge hochkochen, dass die Protestpartei „Movimento 5 Stelle“ von Beppe Grillo, die in Umfragen knapp vor den Sozialdemokraten liegt, zur stärksten Partei aufsteigen könnte. Es ist also keinesfalls ausgemacht, dass Deutschland und die EU nicht weiterhin Geld Richtung Süden senden müssen, selbst wenn gegenwärtig die Lage entspannt scheint.

