Euro/US-Dollar – spannende Konstellation

Mit Blick auf das kommende Jahr stellen wir den zweiten Teil des Ausblicks von BMO vor:

Eine der ganz großen Überraschungen war die US-Inflation. Vor einem Jahr gingen die Bloomberg-Konsensschätzungen von einem Anstieg der Inflation auf 1,9% bis Ende 2017 aus (gemessen am von der Federal Reserve bevorzugten PCE-Deflator). Jetzt sieht es eher nach 1,4% aus. Fünf Monate in Folge lag die Kerninflation, die kurz vor dem PCE veröffentlicht wird, unter den Erwartungen – die längste Serie von Fehlprognosen, die ich in meiner langen beruflichen Laufbahn je erlebt habe. Besonders erstaunlich ist, dass zugleich die Arbeitslosigkeit schneller zurückgegangen ist als erwartet. Sie liegt weit unter dem Niveau, ab dem man früher mit einem Inflationsanstieg rechnete.

Niedrige Volatilität war an der Tagesordnung

Das hat die US-Notenbank Fed nicht davon abgehalten, die Zinsen dreimal zu erhöhen. Im September erklärte sie außerdem, dass sie das Quantitative Lockerungs-Programm (QE) Schritt für Schritt zurückführen und die Bilanzsumme allmählich verringern werde. Auch die EZB verringert das QE. Viele Analysten hatten damit gerechnet, dass deshalb die Volatilität anziehen würde, und eine Marktkorrektur prognostiziert. Nichts von alldem ist geschehen. Tatsächlich ist die Volatilität der Aktienmärkte auf neue Tiefstände gefallen. Der S&P 500 lag im Jahr 2017 erstmals in seiner Geschichte in jedem Monat im Plus. Auch die Volatilität des Anleihenmarkts (gemessen an Optionen) ist in den USA und Europa auf neue Tiefstände gefallen. Die Volatilität der Währungsmärkte brach zwar keine Rekorde, war aber niedriger als im langfristigen Durchschnitt.

In diesem Umfeld entwickelten sich Staatsanleihen schwächer als risikobehaftete Wertpapiere, lagen aber entgegen den Erwartungen vieler Marktteilnehmer (auch meiner) nicht im Minus. Zweifellos ist das vor allem der niedrigen Inflation zu verdanken. Und doch ist die Entwicklung angesichts der Zinserhöhungen in den USA bemerkenswert. Die US-Zinsstrukturkurve drehte sich, so dass die Dreißigjahresrenditen bis Dezember 2017 um 30 Basispunkte fielen, obgleich die Zweijahresrenditen um 66 Basispunkte zulegten.

Und all diese für den Markt guten Nachrichten gab es trotz des noch immer nachlassenden weltweiten Produktivitätsanstiegs, der den Lebensstandard der meisten Menschen bremst. Da sich das meiste Kapital bekanntermaßen in den Händen der Reichen befindet, hat der Anstieg der Wertpapierkurse für noch mehr Ungleichheit gesorgt.

Eine der wichtigsten Fragen zum Jahreswechsel ist, inwieweit die guten Nachrichten bereits in den Kursen enthalten sind. Die Volatilität ist niedrig und die Bewertungen sind hoch. Wenn 2018 die Erwartungen genauso stark übertroffen werden wie 2017, wird es in der Tat ein ganz besonderes Jahr.

Quelle: BMO, eigene Recherche