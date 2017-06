Euro / US-Dollar – spannende Ausgangsposition

Hamlet war bekanntlich Däne, aber in Großbritannien hätte sich Shakespeare in den letzten Jahren sicher die eine oder andere Inspiration abholen können. Zwar wurde anders als in den Dramen nicht massenhaft gestorben, dafür begangen mehrere Spitzenpolitiker in Folge politischen Selbstmord.Es hat schon eine gewisse Komik, dass nach David Cameron die zweite Tory-Ministerpräsidentin ohne politische Not eine Abstimmung ausruft, deren Ausgang möglicherweise nun die politische Karriere beendet. An den Devisenmärkten wurde seit dem Ausrufen der Neuwahlen das Pfund gespielt. Am Freitag gab das Pfund jedoch empfindlich nach. Wir schauen uns den Devisenkommentar der Commerzbank an. Bei Euro-US-Dollar lautet unser Trade weiterhin “Euro Stärke verkaufen”. Das funktioniert über klassische Turbo-Bears () oder über Produkte wie die WKNoder PR4S6H mit Seitwärtsrendite.

GBP: Wer auf ein klares, früh feststehendes Wahlergebnis in Großbritannien gesetzt hatte, lag falsch. Gegen 7 Uhr am Freitag stand fest, dass die konservativen Tories unter Premierministerin Theresa May zwar erneut stärkste Partei geworden sind, aber die absolute Mehrheit verfehlt haben. Das bedeutet: Der Plan von Premierministerin Theresa May ist atemberaubend gescheitert. Sie wollte mit den Neuwahlen eine Bestätigung für ihren Kurs eines harten Brexits. Diesem Kurs aber hat der Wähler nun ganz klar eine Absage erteilt.

Unser Handwerkszeug auf Pfund/US-Dollar DL8BMN - Long / Short DL6JKE

Das Pfund hat bereits unmittelbar nach den Exit-Polls direkt nach Schließung der Wahllokale spürbar abgewertet. Diese deuteten bereits auf das „Hung-Parliament“ hin, also eine Sitzverteilung, bei der keine Partei eine absolute Mehrheit im Parlament hat. Die GBP-Schwäche kommt da nicht überraschend. Nichts können die Briten weniger gebrauchen, als eine langwierige Phase der Regierungsbildung. Immerhin läuft die Frist für den Austritt aus der EU schon. Der Zeitplan ist bereits höchst ambitioniert, wenn nicht gar unrealistisch. Eine weitere Verzögerung ist an dieser Front der absolute Super-Gau.

Dass Sterling nicht noch viel deutlicher unter Druck ist, liegt daran, dass die Briten gestern den harten Brexit abgewählt haben. Selbst bei einer knappen absoluten Mehrheit im Parlament, wäre der Plan von Frau May gescheitert. Derzeit scheint noch nicht einmal klar, ob sie weiter an der Spitze der Regierung bleiben wird. Diejenigen, die den harten Brexit-Kurs für falsch halten, werden nun definitiv Oberwasser bekommen. Und davon profitiert letztlich auch das Pfund. Für den Devisenmarkt war der Brexit schon immer eine schlechte Idee. Nun herrscht zumindest Zuversicht, dass der Kollisionskurs von Frau May gestoppt werden kann – und zwar selbst für den Fall, dass es Frau May gelingt, eine Regierung unter konservativer Führung zu bilden. Die Erholung im Pfund wird umso früher einsetzen, je eher klar ist, dass die Regierungsbildung keine unendliche Geschichte wird. Sie wird umso stärker ausfallen, je offensichtlicher wird, dass die neue Regierung einen weicheren Brexit-Kurs einzuschlagen gedenkt.

USD: Die Anhörung des von Präsident Donald Trump entlassenen FBI-Direktors James Comey war am Donnerstag das Spektakel überhaupt. Er berichtete über die heiklen Gespräche mit dem neuen US-Präsidenten vor dem Hintergrund der Russlandermittlungen. Comey äußerte sich dabei geradezu abfällig über den Menschen Trump und machte mehrfach deutlich, dass dieser rücksichtslos zu Lügen greift. Für den Devisenmarkt war diese öffentliche Bloßstellung des US-Präsidenten noch kein Grund den USD stärker oder schwächer zu handeln. Bereits seit geraumer Zeit lässt der Devisenmarkt politische Turbulenzen aus Washington an sich abprallen. Erst wenn es durch die weiteren Untersuchungen irgendwann für Trump wirklich eng werden würde, müsste sich der Markt überlegen, wie er darauf reagiert. Mit solchen Ergebnissen ist aber vorerst nicht zu rechnen. Zudem steht nächste Woche die Fed-Sitzung an. Der Devisenmarkt wird sich zunehmend darauf konzentrieren.

EUR: Fast vergessen könnte man die gestrige EZB-Sitzung. Mit „Zuckerbrot und Peitsche“ hat der Commerzbank Chefvolkswirt Jörg Krämer das Sitzungsergebnis zusammengefasst. Zuckerbrot, weil EZB-Präsident Mario Draghi die Konjunkturrisiken erstmals wieder als ausgeglichen bezeichnet hat. Die Wachstumsprojektionen für 2017 und 2018 wurden denn auch leicht angehoben. Gestrichen hatte die EZB aus ihrem Statement immerhin den Hinweis, dass die Zinsen kurzfristig auch noch weiter fallen könnten. Das war vorher von den meisten Analysten auch so erwartet worden.

Draghis Peitsche bestand darin, dass die EZB ihre Inflationsprognosen deutlich gesenkt hat. Vor allem betonte Draghi, dass sich die Kerninflation auf einem niedrigen Niveau seitwärts bewegt und noch keine Anstalten macht, in Richtung des 2%-Ziels zu steigen. Zwar wird allgemein erwartet, dass die EZB im September verkünden wird, die Anleihekäufe ab Januar schrittweise einzustellen. Zinserhöhungen wird es aber schon deshalb erstmal nicht geben, weil Draghi gestern nochmals ausdrücklich klargestellt hat, dass zunächst die Anleihekäufe vollständig beendet sein müssen. Für den EUR gab es in einem solchen Umfeld natürlich nichts zu gewinnen.

Quelle: Commerzbank, eigene Recherche