Euro/ US-Dollar – Zeit für Rendite

Bei Euro/Dollar ist antizyklik weiter das Gebot der Stunde. Vor einigen Monaten hatte man bei der Deutschen Bank und bei Goldman massiv getrommelt – man sah den Euro mittelfristig unter der Parität. Nun – derzeit wird der Trump-Trade zum Teil rückabgewickelt und man sieht den Euro über 1,12 US-Dollar. Für uns jedoch ein Zeichen auf die Bremse zu treten, denn wir sehen den Euro nicht über Begrenzung des Korridors bei rund 1,14. Für den breiten Marktüberblick stellen wir die Einschätzung der Commerzbank-Experten vor…

G10-Währungen

USD: Zum Wochenausklang hat sich der US-Aktienmarkt von der Trump-Schwäche größtenteils erholt. Und damit sieht der Markt einen Fed-Zinsschritt schon im Juni wieder als äußerst wahrscheinlich an. Heute Morgen rangiert die implizite Wahrscheinlichkeit dafür bereits wieder um 74% . Der Dollar konnte von diesem Sinneswandel ganz und gar nicht profitieren. Im Gegenteil. EUR-USD notierte zum Wochenausklang und am Montag um 1,1200. Für die Experten heißt das: “Eine mit moderater Geschwindigkeit voranschreitende Zinsnormalisierung durch die Fed ist bereits voll und ganz in den USD-Kursen eingepreist. Davon wird der Dollar nicht mehr profitieren können”.

GBP: Andere mit seinem eigenen Suizid bedrohen kann nur, wer genügend Empathie beim Gegenüber erwarten darf. Sonst wirkt diese Drohung ziemlich dämlich. Das sollte sich vielleicht einmal der britische „Brexit-Minister“ David Davis überlegen. Er drohte, aus den Brexit-Verhandlungen auszusteigen, wenn die EU auf ihren Forderungen nach 100 Milliarden Euro vom abtrünnigen Königreich festhalten sollte. Das klingt für kontinentale Ohren aus zwei Gründen recht lächerlich. (1) Die Briten tun den (Rest-) Europäern mit den Verhandlungen keinen Gefallen, sondern kämpfen um vitale eigene Interessen. Das sollte endlich mal in den Köpfen der britischen Regierungsmitglieder ankommen. Sonst werden die Verhandlungen schwierig. (2) Die britische Regierung überschätzt die Sympathien, die dem abtrünnigen Inselstaat auf dem Kontinent entgegengebracht werden. Wer uns so offensichtlich nicht mag, sollte im Gegenzug nicht auf unsere Sympathie setzen. Für das EU-Ministertreffen am Montag haben die Äußerungen von Davis sicherlich nicht einer UK-freundlicheren Stimmung den Boden bereitet.

Wie weit die Verhandlungspositionen der Briten und der Europäer auseinander liegen, machte Davis auch gleich klar. Für ihn sei eine Milliarde schon viel. Das sieht nach genügend Arbeit für die Unterhändler in den nächsten zwei Jahren aus. Die wird nicht einfacher dadurch, dass eine Seite – schon bevor es losgeht – mit Abbruch der Verhandlungen droht. Und es zeigt, dass es auf genau das hinausläuft, was ich befürchtet hatte: Beide Parteien beharren zunächst auf Maximalpositionen, um ihre Verhandlungsposition zu stärken und in der eigenen Anhängerschaft zu punkten. Noch sieht sich der Devisenmarkt dieses Theater gelassen an. Die Pfund-Schwäche heute Morgen ist äußerst überschaubar (GBP-USD handelt um 1,3000, EUR-GBP um 0,8610). Doch arbeitet die Zeit gegen die britische Währung. Keine Seite dürfte ein Interesse daran haben, zu früh von ihren Maximalpositionen abzurücken. Man würde vom Gegenüber Zeitdruck nehmen, ohne etwas dafür zu erhalten. Wie so oft in solchen Fällen ist eine Lösung „in letzter Minute“ wahrscheinlich. Ob der Devisenmarkt bis dahin so entspannt bleibt, wage ich zu bezweifeln.

Emerging-Market-Währungen

CNY: Die chinesischen Behörden gaben am Freitag detaillierte Regelungen zu Sorgfaltspflichten bekannt, die Finanzinstitute bei Ausländerkonten wahrzunehmen haben, mit dem Ziel, gegen grenzüberschreitende Steuerhinterziehungen vorzugehen. Ab 1. Juli 2017 werden die chinesischen Finanzinstitute Due-Diligence-Prüfungen bei Einlage- und Treuhandkonten sowie Aktien- oder Anleihebezugsrechtsinteressen von institutionellen Investoren durchgeführt. Die gesammelten Informationen werden mit den Steuerbehörden anderer Länder ausgetauscht, um Praktiken der Steuerhinterziehung via Offshore-Konten aufzudecken. Ganz klar geht es eigentlich darum, illegale Kapitalabflüsse aus Chinas Festland ausfindig zu machen. Wegen des starken Kapitalabflusses wird China wohl noch weitere Schritte unternehmen, um bestehende Schlupflöcher zu schließen.

INR: Der Ausschuss für die Mehrwertsteuer hat im Vorfeld der geplanten Einführung am 1. Juli die Steuersätze für etwa 1200 Güter und 500 Dienstleistungen festgelegt. Es wird vier Steuersätze geben, die von 5% bis 28% reichen. Jetzt muss der Ausschuss lediglich noch die Sätze für sechs weitere Güterkategorien festlegen und die Bundesstaaten müssen den Ratifizierungsprozess ihrer Mehrwertsteuergesetze abschließen. Es wird jedoch erwartet, dass diese noch verbleibenden Schritte rechtzeitig zur geplanten Einführung der Mehrwertsteuer am 1. Juli abgeschlossen sein werden. Die Mehrwertsteuer gilt als ein Meilenstein für Indien, da sie das Steuerrecht über die Bundesstaaten und die Zentralregierung hinweg vereinfachen wird. Darüber hinaus sendet sie ein eindrucksvolles Signal über die Fähigkeit der Regierung, ihre Reformagenda durchzusetzen. Der Marktoptimismus über die Mehrwertsteuer in Verbindung mit Premierminister Narendra Modis gestärkter politischer Position ließ USD-INR im Verlauf dieses Jahres um etwa 5% auf 64,50 sinken. Im weiteren Verlauf des Jahres erwarten wir jedoch wieder einen allmählichen Anstieg von USD-INR bis auf 67,50, da die indische Zentralbank einen anderen geldpolitischen Kurs verfolgt als die Fed.

Quelle: eigene Recherche, Commerzbank