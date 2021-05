Euro / US-Dollar (EUR/USD): Der Aufwärtstrend sollte weitergehen

von Manfred Ries

EUR/USD: Ein starker Handelsmonat geht zuende.

Freitag, 30. April 2021

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Ich habe für Sie recherchiert und analysiert. Zum Wochenschluss besonders interessant: die …

…DEVISEN – und hier das Währungspaar EUR/USD. Der Monat April war geprägt von großer Stärke, die EUR/USD von 1,17302 USD bis auf 1,2150 USD nach oben trug. Damit konnte sich das Tief vom März bei 1,17042 USD als Support behaupten – darauf lässt sich im Mai aufbauen. Die Aussichten im übergeordneten Bild überzeugen, wenngleich sich die Marke um 1,21 USD als harter Widerstand erweist. Auf diese Hürde bin ich bereits in meiner vergangenen Ausgabe vom Mittwoch eingegangen – anschließend ging es mit dem EUR zwei Tage am Stück abwärts. Inbsondendere der schwache Freitag dürfte viele EUR-Long-Anleger auf dem falschen Fuß überrascht/erwischt haben. Wie geht es nun weiter?

Vorab: Das übergeordnete Trendverhalten bei EUR/USD zeigt weiter nach oben; davon zeugt die aufstrebende 200-Tagelinie (1,19428 USD). Hoffnungen auf eine Corona-Entspannung in Europa sind Treibstoff für eine weitere Kursstärke im Währungspaar EUR/USD mit Blick auf die kommenden Monate. Dem gegenüber steht aber eine tendenzielle Zinserhöhung in den USA, die den USD stärken sollte – ich bleibe für Sie am Ball!

In Sachen KRYPTOS: Am Mittwoch hatte ich Ihnen das Währungspaar ETH/USD vorgestellt. ETHEREUM hat zwischenzeitlich – am Freitag – mit 2800 USD ein neues Topp markiert und konsolidiert auf hohem Niveau. Aktuell notiert ETH/USD ~2783 USD – die Story geht weiter; über die ETF-Zulassung von ETHEREUM in Kanada sind Sie im Bilde.

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.