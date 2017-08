Euro/USD-Turbo-Calls mit 39%-Chance bei Kursanstieg auf 1,18 USD

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyFX“ veröffentlichten Analyse liegt beim Währungspaar Euro/USD Kaufinteresse zugunsten des Euro vor. Hier die Analyse:

„Rückblick: Nach der starken Vorstellung vom Mittwochabend setzte das Paar gestern zunächst erwartungsgemäß zurück. Dieser Rücksetzer weitete sich jedoch am Nachmittag nach EZB-Kommentaren zu einem regelrechten Sell-Off aus. Um kurz nach 13:30 Uhr rutschte das Paar innerhalb von wenigen Sekunden um knapp 40 Pips auf ein neues Wochentief im Bereich 1,1662 USD. Diese Levels hatten allerdings nicht lange bestand – es kam zu einem bullischen Intraday-Reversal und das Paar konnte einen Großteil der Verluste egalisieren.

Ausblick: Das schnelle Reversal am Nachmittag unterhalb von 1,1680 USD verdeutlicht das erneute Kaufinteresse in diesem Bereich. So lange das Paar nun nicht wieder unter das gestrige Tief abtaucht ist daher tendenziell mit einer Fortsetzung auf der Oberseite zu rechnen. Ein erneutes Abtauchen in den unteren 1,17er Bereich muss jedoch auch für den heutigen Handelstag noch einmal eingeplant werden. Im Anschluss ist eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 1,1775/99 USD zu präferieren, potenziell deutlich höher. Ein Stundenschlusskurs oberhalb des SMA100 im Stundenchart bei 1,1752 USD wäre ein prozyklisch bullisches Signal.“

Für risikobereite Anleger mit der Marktmeinung, dass der Euro/USD-Kurs in der kommenden Woche wieder die Marke von 1,18 USD zurückerobern wird, könnte die Investition in Turbo-Calls interessant sein.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1,1645 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Euro/USD mit Basispreis und KO-Marke bei 1,1645 USD, BV 100, ISIN: DE000PR760L9, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,1748 USD mit 0,93 – 0,94 Euro gehandelt. Wenn der Euro/USD-Kurs innerhalb der kommenden Woche auf 1,18 USD zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Wechselkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,31 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1,16033 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf Euro/USD mit Basispreis und KO-Marke bei 1,16033 Euro, BV 100, ISIN: DE000SC4VUK0, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,1748 USD mit 1,25 – 1,26 Euro taxiert. Steigt der Euro gegenüber dem USD auf 1,18 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,67 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Euro/USD oder von Hebelprodukten auf Euro/USD dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek